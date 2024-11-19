Kainat güzeli Ayliz Duman'ın kilolu hali ortaya çıktı! 30 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

19 Kasım 2024 16:07 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:07

Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil eden Ayliz Duman, dereceye giremedi. Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Ayliz Duman nasıl 30 kilo verdiğini bir bir anlattı.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! Her şeyi fotoğraf ele verdi

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! Her şeyi fotoğraf ele verdi

Mıss Universe yarışmasında ülkemizi temsil eden Ayliz Duman, katıldığı programda kilolu halinden bahsetti. Ergenlik döneminde 90 kiloya kadar çıktığını belirten Ayliz Duman, kısa sürede 30 kiloyu nasıl verdiğini anlattı.

AYLİZ DUMAN 90 KİLOYKEN BAKIN NASIL 30 KİLO VERDİ

Aramızda Kalmasın​ programına konuk olan Ayliz Duman, “Ergenlikte 90 kiloydum. Azmettim, 2 yılda 30 kilo verdim” dedi. Spor ve dengeli beslenmeyle hızlıca kilo verdiğini anlatan Ayliz Duman, ‘Kainat Güzeli’ seçilen Danimarkalı Victoria’nın selam vermeyen, tepeden bakan biri olduğunu söyledi.

AYLİZ DUMAN, ELEŞTİRİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Dereceye giremeyen kainat güzeli Ayliz Duman, gelen eleştirilere ateş püskürdü. Ayliz Duman yarışma sonrası, "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel, bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum. TOP 30 bekliyordum açıkçası çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım ama demek ki hayırlısı böyleymiş. Zorlu bir süreçti, iyisiyle kötüsüyle bana tecrübe oldu. Mesajlarınızı görüyorum ve tek tek okuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" açıklamasını yaptı.