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 | Dilek Ulusan

Kanser savaşını kaybeden Şimal son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süre kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal hayatını kaybetti. 39 yaşındaki şarkıcı Şimal sevenleri ve ailesinin de katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Murat Dalkılıç ve

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Kanser savaşını kaybeden Şimal son yolculuğuna uğurlandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 17:22

Meme kanserini atlattı, beyin tümörüyle savaştı, her şeye rağmen umudunu kaybetmedi. 4 Mayıs'ta yeniden hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki şarkıcı Şimal'den acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam savaşını kaybeden Şimal'in "Bana sarılır mısın?" dediği son anları, sevenlerinin yüreğini dağladı.

ŞİMAL'İN CENAZESİNE ÜNLÜ YAĞDI

Kanserle mücadele eden Şimal hayatını kaybetti. Necati Arıcı sosyal medya hesabından "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" sözleriyle acı haberi duyurdu.

Kanser savaşını kaybeden Şimal son yolculuğuna uğurlandı

anatçı dostları Merve Özbey, Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç Şimal ile helalleşme için Karacaahmet mezarlığına geldi. Merve Özbey gözyaşlarına boğulurken,

ŞİMAL'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kanseri atlattıktan sonra rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğu tespit edilen Şimal kısa süre sonra tedaviye başladı. Haberi ilk duyduğunda güçlü durmaya çalışan sanatçı, 8 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmiş ve yeniden iyileşme sürecine girmişti. Kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tedavisinin olumlu sonuçlandığını ve sağlığına kavuştuğunu paylaşmıştı.

Kanser savaşını kaybeden Şimal son yolculuğuna uğurlandı

4 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Şimal'ın son sosyal medya paylaşımında ailesiyle beraber doğum gününü kutladığı ve "Hayatta her şey değişebilir, zaman akıp geçebilir, insanlar yollarını ayırabilir… Ama aile, her zaman kalbimizin en sağlam yerinde durur! Aile, düştüğümüzde el uzatan, başardığımızda en coşkulu alkışı koparan ilk yerdir. Onlar bizim hem en büyük desteğimiz, hem de en gerçek mutluluğumuzdur" notunu düştü görüldü.

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