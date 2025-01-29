Kansere yakalanan şarkıcı Selcan Asyalı'dan yeni haber! Çektiği videoda duyurdu

29 Ocak 2025 16:43 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:43

Şarkıcı Selcan Asyalı, meme kansere yakalandığını açıklamış ve tedavi süreçlerini paylaşmıştı. Aylardır kemoterapi alan Selcan Asyalı, son sağlık durumuyla ilgili verdiği bilgilerle sevenlerini mutlu etti.

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Selcan Asyalı, kemoterapi süreçlerini de sosyal medyadan paylaştı. Aylardır tedavi gören Selcan Asyalı, son sağlık durumunu paylaştı. Video çeken Selcan Asyalı, "Bugün önemli bir gün bizim için" diyerek "Bana şans dileyin, yakında tekrardan aranıza döneceğim." dedi.

SELCAN ASYALI'DAN SEVİNDİREN HABER

"Son iki kemo ilacım kaldı" diyen Selcan Asyalı, paylaştığı videoda, "Sürecimi benimle birlikte takip ettiniz. Yorulduğumda mesajlarınız beni hayata döndürdü ve çok büyük farkındalıklar yaşadım, çok güzel dostlarım da varmış, içi koflar da... Bu son iki yılda büyük bir savaş verdim her anlamda... Selcan'ın ikinci ve yeni sürümü yolda" dedi.

Şarkıcı yaklaşık 2 yıl önce meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. 40 yaşında olan şarkıcı Selcan Asyalı, ilk kemoterapiye başladığında "5. gün ve iğne. Yan etkileri azaldı, ödem hala çok bir de baş dönmesi bir tık. Sanırım yakında haftada bir başlayacağız. Bu arada çok sevenim varmış herkese minnettarım" dedi.