Karsu bebeğinin cinsiyetini İstanbul Maratonu'nda pankartla duyurdu

04 Kasım 2024 18:32 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:42

Karsu, 46. İstanbul Maratonu'na katılan eşi Mike Schrama'yı desteklemeye gitti. Anne olmak için gün sayan sanatçı bebeğinin cinsiyetini de pankartla duyurdu.

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Geçtiğimiz yaz Hollandalı Mike Schrama ile evlenen Karsu Dönmez'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Eşi 46. İstanbul Maratonu'na katılan sanatçı bebeğinin cinsiyetini de pankartla ilan etti. Karsu Dönmez, hamileliğini "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" notuyla duyurmuştu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ PANKARTLA DUYURDU

46. İstanbul Maratonu'na katılan eşi Mike Schrama'yı destekleyen Karsu, bebeğin cinsiyetini de hazırladığı pankartla duyurdu. Karsu, koşuyu bitiren eşini "Mike baba tebrikler. Sevgiler oğlun ve Karsu" yazılı pankartla karşıladı.

KARSU KİMDİR?

19 Nisan 1990 doğumlu Karsu, Hollandalı Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve piyanisttir. Türk ezgileriyle harmanladığı müzik tarzı caz pop olarak tanımlanabilir. Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu, Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı. Karsu 2018 yılında çıkardığı Jest Oldu şarkısıyla büyük beğeni topladı. Son olarak 2022 yılında şarkı çıkaran Karsu, konser vermeye devam ediyor.