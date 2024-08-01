Karsu’ya düğününde nazar değdi! Kendini bir anda yerde buldu

01 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:20

Şarkıcı Karsu Hollandalı spor menajeriyle sade bir törenle evlendi. Törenden kareleri sosyal medyadan paylaşan Karsu, yaşadığı talihsiz kazayı da takipleriyle paylaştı. O anları gülerek karşılayan Karsu'ya anında eşi yardım etti.

KARSU'NUN DÜĞÜNÜNDE TALİHSİZ OLAY

Geleneksel yaptığı kına gecesiyle beğeni toplayan Karsu, geçtiğimiz gün Hollanda'da evlendi. Hollandalı Mike Schrama ile evlenen başarılı şarkıcı Karsu, masanın etrafında biranda gelinliğine takılarak dengesini kaybetti. Kendisini yerde bulan Karsu'ya ilk yardımı ise eşi Mike Schrama yaptı. O anları eğlenceli karşılayan Karsu, eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

KARSU, TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE GÖRE EVLENDİ

Karsu'nun sade gelinliği beğeni yağmuruna tutulurken, açık havada gerçekleşen düğün için özel bir alan dizayn edildi. Mavi çiçeklerin ön planda olduğu düğünde Türk gelenekleri de unutulmadı. Hollandalı Mike Schrama, Karsu'yu evinden davul zurna ile almaya giderken, o anlara sosyal medyadan beğeni yağdı.