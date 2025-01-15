Kate Middleton'dan sevindiren haber! Kanseri yendiğini duyurdu

15 Ocak 2025 17:04 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:04

Galler Prensesi Kate Middleton aylar önce kansere yakalandığını duyurmuştu. İyileşme sürecinde kameralardan uzak bir yaşan süren Kate Middleton, "Şu anda iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum" dedi.

2024 yılında kanserle mücadele Kate Middleton​, geçtiğimiz yıl etkinliklerin çoğunda yer alamadı. Yıl sonuna doğru kameralar karşısına çıkan Kate Middleton, sosyal medya hesabından iyileştiğine dair mesaj yayınlayarak, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

KATE MIDDLETON'DAN SEVİNDİREN HABER

Galler Prensesi Kate Middleton, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda iyileşme sürecine girdiğini ve “Rahatladığını”, “iyileşmeye odaklandığını” da belirtti. Tedavi gördüğü Londra’daki Royal Marsden Hastanesi’ni ziyaret eden Middleton, hastane personelinin kendisine çok iyi baktığını belirterek, "Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik. Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü" dedi.

Sevincini sosyal medyadan paylaşan Middleton, "Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale alışmak zaman alıyor. Ancak önümüzdeki yılın dolu dolu geçmesini dört gözle bekliyorum. Dört gözle bekleyeceğim çok şey var. Devam eden desteğiniz için herkese teşekkür ederim." diyerek açıklamasını sonlandırdı.