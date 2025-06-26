Katy Perry ve Orlando Bloom ayrılık kararı aldı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, kızının babası Orlondo Bloom ile yollarını ayırdı. Uzun süredir yan yana görüntülenmeyen Katy Perry ile Orlando Bloom, ayrılık kararını ailelerine de açıkladı.

Karayip Korsanları film serisiyle üne kavuşan Orlondo Bloom ile dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry 2016 yılından beri beraber. Bir kız çocukları olan Katy Perry ile Orlando Bloom'un ilişkisi zor bir dönemden geçiyor. TMZ'nin haberine göre, ünlü çift yollarını ayırdı.

DÜNYACA ÜNLÜ ÇİFT AYRILIK KARARI ALDI

ABD merkezli magazin sitesi TMZ'nin haberine göre, uzun süredir yan yana poz vermeyen etkinliklerde yan yana görülmemesi dikkat çekiyor. Katy Perry’nin son zamanlarda nişan yüzüğünü takmaması da ayrılık söylentilerini daha da alevlendirdi.

Yoğun iş programları nedeniyle bir araya gelemeyen Katy Perry ve Orlondo Bloom'un ayrılık kararı almasının en önemli sebebinin bundan kaynaklı olduğu iddia edildi. Katy Perry'nin Lifetimes' adını verdiği dünya turnesi kapsamında aylarca sahnede yer alırken, Bloom’un ise daha çok Londra’da vakit geçirmesi çiftin uzun süre ayrı kalmasına neden oldu.