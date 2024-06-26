Katy Perry'nin 60 metre uzunluğundaki elbisesi alay konusu oldu!

26 Haziran 2024 12:25 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:26

Hadise'den basın mensuplarına Beren Saat tepkisi! 'Bu ne saygısızlık''

Hadise'den basın mensuplarına Beren Saat tepkisi! 'Bu ne saygısızlık''

İddialı kıyafet seçimleri ve ünlü aktör Orlando Bloom ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine yerleşen şarkıcı Katy Perry, bu kez alay konusu oldu.

ELBİSESİ OLAY OLDU

11 Temmuz’da yayınlayacak geri dönüş şarkısı “Woman’s World”ün tanıtımı için şarkının sözlerinin yazılı olduğu 60 metreden uzun bir elbise giydi.

'MARKET FİŞİM GİBİ'

Hem şarkısını tanıtan hem de reklam yapan Katy Perry sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı şarkıcıyı ti'ye aldı.

İşte o yorumlardan bazıları: