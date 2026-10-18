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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:58

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci ekranlara geri döndü! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Kavak Yelleri dizisinde oynadığı 'Deniz Akça' karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci, ekranlara Anne Yarısı dizisiyle geri döndü. Yıllar geçmesine rağmen yakışıklılığından ve karizmatikliğinden ödün vermeyen ünlü oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı. Şimdilerde çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen Anne Yarısı dizisinde okul müdürü 'Emin' rolünü oynayan İbrahim Kendirci, "Hala çok genç" yorumları aldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci ekranlara geri döndü! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:58

İbrahim Kendirci, yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinde 'Deniz Akça' rolüyle ekranlardaki yerini almıştı. Kavak Yelleri dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi. Aradan geçen yıllara rağmen günümüzde hala yakışıklılığı ve karizmatikliğiyle adından söz ettiren İbrahim Kendirci, NOW TV'de yayınlanan '' dizisiyle ekranlara döndü. Ünlü oyuncuyu yıllar sonra görenler ise gözlerine inanamadı. Şimdilerde çekimleri 'da gerçekleşen Anne Yarısı dizisinde okul müdürü 'Emin' rolünü oynayan İbrahim Kendirci, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşan İbrahim Kendirci, "Yıllar ona hiç uğramamış" yorumları aldı.

İBRAHİM KENDİRCİ ANNE YARISI DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNDÜ!

Bir dönemin büyük bir ilgiyle takip edilen gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde 'Deniz Akça' karakteriyle izleyici karşısına çıkan İbrahim Kendirci, uzun bir aranın ardından ekranlardaki yerini aldı. Kavak Yelleri'ndeki 'Deniz' karakteriyle hafızalara kazınan Kendirci, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Şimdilerde NOW TV ekranlarında yayınlanan 'Anne Yarısı' dizisiyle seyirciyle buluşan ünlü oyuncu, fit görünümü ve yıllar içinde değişmeyen yakışıklılığıyla adından söz ettirdi.

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci ekranlara geri döndü! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Oyunculuk kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken İbrahim Kendirci, Anne Yarısı dizisinde okul müdürü 'Emin' rolüyle izleyici karşısına çıktı. Kavak Yelleri dizisinin unutulmayan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, 2007-2011 yılları arasında yer yayınlanan yapımda genç izleyicilerin yakından takip ettiği bir karakteri oynuyordu.

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci ekranlara geri döndü! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Şimdilerde başarılı oyunculuk kariyerini tüm hızıyla devam ettiren İbrahim Kendirci'nin geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı dizisine dahil olduğu öğrenilmişti. Dizide Burcu Özberk'in üstlendiği Zeynep karakterinin çalıştığı okulun müdürü olarak hikayeye dahil olan Kendirci, son haliyle de görenleri şaşkına çevirmeyi başardı.

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci ekranlara geri döndü! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!

Kavak Yelleri dizisinde rol aldığı Deniz Akça karakteriyle geniş bir hayran kitlesin ulaşan ve popülerliğini artıran İbrahim Kendirci'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Şimdilerde NTC Medya imzalı Anne Yarısı dizisinde 'Emin' karakterini oynayan Kendirci, bir dönem genç kızların sevgilisiydi. Günümüz itibarıyla 40 yaşında olan ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem haline geldi.

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci ekranlara geri döndü! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Anne Yarısı dizisiyle ekranlara geri dönüş yapan İbrahim Kendirci, hem televizyon izleyicilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Fit görünümü ve yıllara meydan okuyan yakışıklılığıyla adından söz ettiren Kendirci, birçok kullanıcının paylaşımında yerini aldı. Özellikle bir dönem genç izleyicilerinin yakından takip ettiği isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle merak konusu oldu.

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci ekranlara geri döndü! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Kavak Yelleri’nin ardından oyunculuk kariyerini farklı projelerle sürdüren İbrahim Kendirci, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımız, Nöbet, Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime gibi projelerde rol almıştı. Şimdilerde Anne Yarısı dizisinde okul müdürü Emin karakterini oynayan Kendirci, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Kavak Yelleri'nin Deniz'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimini görenler şu yorumlarda bulundu:

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci ekranlara geri döndü! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

"Biz kaç yaşındayız?"

"Yaşlandık"

"Zamana bak"

"Bir insan hiç mi değişmez?"

"Yıllar geçmiş ama hala aynı karizma"

"Yıllar ona hiç uğramamış" 

 

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ETİKETLER
#Kapadokya
#kavak yelleri
#İbrahim Kendirci
#anne yarısı
#Deniz Akça
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