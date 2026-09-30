Tuzlu Kahve’nin 5. bölümü izleyicilere sürpriz bir buluşma yaşattı. Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin sevilen oyuncuları Sarp Apak, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve Ceren Moray yıllar sonra yeniden aynı projede bir araya geldi. Dört oyuncunun buluşması sosyal medyada da ilgi görürken, Kavak Yelleri hayranları nostaljik anlar yaşadı.

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HABERİN ÖZETİ Tuzlu Kahve’nin 5. bölümünde Kavak Yelleri esti! Sarp Apak, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve Ceren Moray yeniden bir arada Kavak Yelleri dizisinin oyuncuları Sarp Apak, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve Ceren Moray, 2011 yılındaki finalin ardından 15 yıl sonra Tuzlu Kahve dizisinin 5. bölümünde yeniden bir araya geldi. Buluşma, Tuzlu Kahve'nin 5. bölümündeki lunapark sahnesinde gerçekleşti. Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in karakterleri ile Ceren Moray ve Sarp Apak'ın karakterleri sahnede karşı karşıya geldi. Söz konusu sahneye 'Hele Bi Gel' şarkısı eşlik etti. Kavak Yelleri dizisinde Pelin Karahan Aslı, Dağhan Külegeç Efe, Sarp Apak Güven ve Ceren Moray ise Su karakterini canlandırmıştı. Dört oyuncunun yıllar sonra aynı projede buluşması sosyal medyada ilgi gördü.

TUZLU KAHVE’NİN 5. BÖLÜMÜNDE KAVAK YELLERİ BULUŞMASI

Tuzlu Kahve’nin 5. bölümü, yıllar sonra yeniden bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncularıyla dikkat çekti. Sarp Apak, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve Ceren Moray’ın aynı bölümde buluşması, dizinin hayranlarına nostaljik anlar yaşattı. Dört oyuncunun yıllar sonra yeniden bir arada görülmesi sosyal medyada da gündem oldu.

KAVAK YELLERİ OYUNCULARI YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA

Bir dönemin sevilen gençlik dizisi Kavak Yelleri’nde farklı karakterlere hayat veren Sarp Apak, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve Ceren Moray, yıllar sonra Tuzlu Kahve’nin 5. bölümünde buluştu.

Oyuncuların yeniden aynı projede yer alması, Kavak Yelleri dönemini hatırlayan izleyicilerin de ilgisini çekti. Bu özel buluşma, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

TUZLU KAHVE’DE KAVAK YELLERİ’NE NOSTALJİK GÖNDERME!

Tuzlu Kahve’nin 5. bölümünde yıllar sonra gelen Kavak Yelleri buluşması lunapark sahnesinde gerçekleşti. Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç’in canlandırdığı karakterler, Ceren Moray ve Sarp Apak’ın karakterleriyle karşı karşıya geldi. Dört oyuncunun aynı sahnede buluşması, yıllar önceki Kavak Yelleri günlerini yeniden hatırlattı. Sahneye eşlik eden “Hele Bi Gel” şarkısı ise nostalji duygusunu daha da güçlendirdi.

Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Sarp Apak ve Ceren Moray, 2011 yılında final yapan Kavak Yelleri’nin ardından 15 yıl sonra Tuzlu Kahve’de yeniden aynı projede buluştu. Kavak Yelleri’nde Pelin Karahan Aslı, Dağhan Külegeç Efe, Sarp Apak Güven ve Ceren Moray ise Su karakterine hayat vermişti.

Yıllar sonra aynı sahnede bir araya gelen oyuncular, Tuzlu Kahve’nin 5. bölümünde izleyicilere Kavak Yelleri günlerini hatırlattı. Bu buluşma, diziyi o dönem takip eden izleyiciler için de nostaljik bir an yaşattı.