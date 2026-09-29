Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:58

Kavak Yelleri hangi yıl çekildi, oyuncuları kim? Tuzlu Kahve'de bu hafta Kavak Yelleri rüzgarı

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinde geçen hafta Doktorlar dizisine gönderme yapılmıştı. Bu haftaki bölümde ise Kavak Yeller'inden iki isim konuk olarak katılacak. Kavak Yelleri hangi yıl çekildi, oyuncuları kim soruları da merak konusu haline geldi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kavak Yelleri hangi yıl çekildi, oyuncuları kim? Tuzlu Kahve'de bu hafta Kavak Yelleri rüzgarı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:58

Ekranların sevilen dizisi 'de heyecan devam ederken bu akşamki bölümde dizisine gönderme yapılacak. Ekran başındaki seyirciler ise Kavak Yelleri oyuncuları kim araştırmasına başladı.

KAVAK YELLERİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri, 31 Mayıs 2007'de başlayıp 30 Ağustos 2011'de sona erdi. 5 sezon ve 170 bölüm süren dizinin çekimleri ise 'de gerçekleşti.

Kavak Yelleri hangi yıl çekildi, oyuncuları kim? Tuzlu Kahve'de bu hafta Kavak Yelleri rüzgarı

KAVAK YELLERİ OYUNCULARI KİM?

— Aslı Zeybek
Dağhan Külegeç — Efe Kaygısız
İbrahim Kendirci — Deniz Akça
Aslı Enver — Mine Ergun
Ceren Moray — Su
Sarp Apak — Güven Karakuş
Ferit Aktuğ — Metin Kaygısız
Cemil Büyükdöğerli — Atakan
Nurcan Eren — Hafize Zeybek
Altan Gördüm — Kamil Zeybek
Ayten Uncuoğlu — Ayşe Seven
Erol Aksoy — Osman Seven

Kavak Yelleri hangi yıl çekildi, oyuncuları kim? Tuzlu Kahve'de bu hafta Kavak Yelleri rüzgarı


Gülen Karaman — Leman Akça
Şebnem Doğruer — Şükran Kaygısız
Tayfun Sav — Salih Kaygısız
Didem İnselel — Gönül Kara
Münire Apaydın — Canan Zeybek
Ege Aydan — Murat Akça
Yılmaz Gruda — Haşmet
Lale Mansur — Lerzan
Özge Özpirinçci
Selin Şekerci
Lerzan Mutlu
Onur Büyüktopçu — Hakan

Kavak Yelleri hangi yıl çekildi, oyuncuları kim? Tuzlu Kahve'de bu hafta Kavak Yelleri rüzgarı

TUZLU KAHVE'DE KAVAK YELLERİ RÜZGARI

'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de bu akşam Kavak Yeller'inden Aslı ve Efe konuk olarak katılacak. İki ismin karşılaştığı sahne ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuzlu Kahve dizisindeki yalı dikkat çekti! Osmanlı'ya kadar uzanan tarih
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#pelin karahan
#izmir
#kavak yelleri
#Star TV
#Tuzlu kahve
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.