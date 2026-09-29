Kavak Yelleri hangi yıl çekildi, oyuncuları kim? Tuzlu Kahve'de bu hafta Kavak Yelleri rüzgarı

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İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de heyecan devam ederken bu akşamki bölümde Kavak Yelleri dizisine gönderme yapılacak. Ekran başındaki seyirciler ise Kavak Yelleri oyuncuları kim araştırmasına başladı.
Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri, 31 Mayıs 2007'de başlayıp 30 Ağustos 2011'de sona erdi. 5 sezon ve 170 bölüm süren dizinin çekimleri ise İzmir'de gerçekleşti.
Pelin Karahan — Aslı Zeybek
Dağhan Külegeç — Efe Kaygısız
İbrahim Kendirci — Deniz Akça
Aslı Enver — Mine Ergun
Ceren Moray — Su
Sarp Apak — Güven Karakuş
Ferit Aktuğ — Metin Kaygısız
Cemil Büyükdöğerli — Atakan
Nurcan Eren — Hafize Zeybek
Altan Gördüm — Kamil Zeybek
Ayten Uncuoğlu — Ayşe Seven
Erol Aksoy — Osman Seven
Gülen Karaman — Leman Akça
Şebnem Doğruer — Şükran Kaygısız
Tayfun Sav — Salih Kaygısız
Didem İnselel — Gönül Kara
Münire Apaydın — Canan Zeybek
Ege Aydan — Murat Akça
Yılmaz Gruda — Haşmet
Lale Mansur — Lerzan
Özge Özpirinçci
Selin Şekerci
Lerzan Mutlu
Onur Büyüktopçu — Hakan
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de bu akşam Kavak Yeller'inden Aslı ve Efe konuk olarak katılacak. İki ismin karşılaştığı sahne ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.