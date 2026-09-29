Kavak Yelleri hangi yıl çekildi, oyuncuları kim? Tuzlu Kahve'de bu hafta Kavak Yelleri rüzgarı

Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de heyecan devam ederken bu akşamki bölümde Kavak Yelleri dizisine gönderme yapılacak. Ekran başındaki seyirciler ise Kavak Yelleri oyuncuları kim araştırmasına başladı.

KAVAK YELLERİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri, 31 Mayıs 2007'de başlayıp 30 Ağustos 2011'de sona erdi. 5 sezon ve 170 bölüm süren dizinin çekimleri ise İzmir'de gerçekleşti.

KAVAK YELLERİ OYUNCULARI KİM?

Pelin Karahan — Aslı Zeybek

Dağhan Külegeç — Efe Kaygısız

İbrahim Kendirci — Deniz Akça

Aslı Enver — Mine Ergun

Ceren Moray — Su

Sarp Apak — Güven Karakuş

Ferit Aktuğ — Metin Kaygısız

Cemil Büyükdöğerli — Atakan

Nurcan Eren — Hafize Zeybek

Altan Gördüm — Kamil Zeybek

Ayten Uncuoğlu — Ayşe Seven

Erol Aksoy — Osman Seven



Gülen Karaman — Leman Akça

Şebnem Doğruer — Şükran Kaygısız

Tayfun Sav — Salih Kaygısız

Didem İnselel — Gönül Kara

Münire Apaydın — Canan Zeybek

Ege Aydan — Murat Akça

Yılmaz Gruda — Haşmet

Lale Mansur — Lerzan

Özge Özpirinçci

Selin Şekerci

Lerzan Mutlu

Onur Büyüktopçu — Hakan

TUZLU KAHVE'DE KAVAK YELLERİ RÜZGARI

Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de bu akşam Kavak Yeller'inden Aslı ve Efe konuk olarak katılacak. İki ismin karşılaştığı sahne ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.