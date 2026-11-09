TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 11:06

Kaya Çilingiroğlu’ndan vale tepkisi! Ücretler hakkında konuştu, isyanı gündem oldu

Ünlü isim Kaya Çilingiroğlu, son zamanlarda gündeme gelen vale ücretlerine yönelik tepkisiyle dikkatleri üzerine çekti. Magazin gündemine bomba gibi düşen Kaya Çilingiroğlu, meydana gelen vale sorunlarına ve ücretlerine ek olarak aracını gideceği yerden 1 kilometre öteye bırakarak yürüdüğünü ifade etti. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kaya Çilingiroğlu’ndan vale tepkisi! Ücretler hakkında konuştu, isyanı gündem oldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 11:06

Yeni bir tartışma başlatan Kaya Çilingiroğlu, son zamanlarda meydana gelen vale ücretlendirmesindeki artışa tepki gösterdi. Kaya Çilingiroğlu’ndan gelen bu şaşırtıcı çıkışın ardından gündeme valelerin aldıkları ücretlendirme hakkında yeni bir tartışmayı da başlattı. Özellikle de "1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum!" sözleri dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU’NDAN VALE TEPKİSİ!

abah'ta yer alan habere göre; Ünlü isim Kaya Çilingiroğlu, kariyeriyle dikkatleri üzerine çekerken özel hayatıyla da gündemdekini yerini alırken son zamanlarda meydana gelen vale açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Özellikle de vale ücretlendirmesi hakkında konuşan ünlü isim ortaya koyduğu tepkisiyle de yakından takip edildi.

Kaya Çilingiroğlu’ndan vale tepkisi! Ücretler hakkında konuştu, isyanı gündem oldu

Sabah’tan Günaydın’ın haberine göre, Kaya Çilingiroğlu’nun arabasını gideceği yere “1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum!” demesi sonrası piyasadaki valelerin ücretlendirilmesi hakkında araştırılmalar yapılmaya başlandı.

Kaya Çilingiroğlu’ndan vale tepkisi! Ücretler hakkında konuştu, isyanı gündem oldu

Çilingiroğlu’nun “Bende vale fobisi var. Arabamı valeye vermemek için gerekirse 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum. Bir saatlik ücretler 500 liradan başlıyor!” sözleri oldukça dikkat çekerken, İstanbul’da bulunan birçok restoran ve eğlence mekanlarının yaptıkları ücretler dudak uçuklattı.

Kaya Çilingiroğlu’ndan vale tepkisi! Ücretler hakkında konuştu, isyanı gündem oldu

Hatta boğaz kısmında bulunan turistlik bölgelerde yapılan ziyaretlerde en çok arabaların nerelere bırakılacağı merak konusu oluyor. Bu sebeple de araç sahipleri araçlarını valelere vererek kalabalık yerlerde park sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor. Ancak araç kalabalığından dolayı da park yerinin bulunamaması vale hizmetinin de ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kaya Çilingiroğlu’ndan vale tepkisi! Ücretler hakkında konuştu, isyanı gündem oldu

Tabi ortaya çıkan valelerle birlikte İstanbul’da 45 bin kişinin vale hizmeti verdiği öğrenildi. Ayrıca da Türkiye genelinde bu sayının 100 bini aştığı da Vale İşletmeleri ve Çalışanları Derneği'nin verilerine bakılarak öğrenildi. Özellikle de Nişantaşı, Ulus ve Etiler gibi semtlerde vale ve otopark ücretlendirilmesi ise çok konuşuldu.

Kaya Çilingiroğlu’ndan vale tepkisi! Ücretler hakkında konuştu, isyanı gündem oldu

ÜCRETLER HAKKINDA KONUŞTU, İSYANI GÜNDEM OLDU

Eski sporcu olan Kaya Çilingiroğlu’nun isyanının ardından ücretler konusu gündem oldu. Öyle ki bazı otellerde vale hizmeti 2 bin liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıktığı iddia edildi. Diğer bir yandan valelerin büyük bir kısmını patronların aldığı belirtilirken bireysel olarak kazandıkları aylık gelirlerin 80 bin.

Kaya Çilingiroğlu’ndan vale tepkisi! Ücretler hakkında konuştu, isyanı gündem oldu

Özellikle de İstanbul’un lüks bölgelerinde bir saatlik ücret 510 TL’den başladığı park ücretlerinde de 3 bin liraya kadar çıktığı söyleniyor. Bununla birlikte valelerin hastanelerde çalışmak istemedi gibi bir durumum olduğu da ortaya çıktı. Çünkü İstanbul gibi bir yerde araba kullanmanın zor olduğu ve çalışma sürelerinin fazla olmasının etkisi olduğu ifade ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaya Çilingiroğlu'ndan şoke eden evlilik açıklaması! "Bu ekonomik şartlarda zor gibi"
Kaya Çilingiroğlu’nun acı günü! Eski eşler Hülya Avşar ve Feraya Tanyolaç yalnız bırakmadı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.