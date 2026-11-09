Kaya Çilingiroğlu’ndan vale tepkisi! Ücretler hakkında konuştu, isyanı gündem oldu

Yeni bir tartışma başlatan Kaya Çilingiroğlu, son zamanlarda meydana gelen vale ücretlendirmesindeki artışa tepki gösterdi. Kaya Çilingiroğlu’ndan gelen bu şaşırtıcı çıkışın ardından gündeme valelerin aldıkları ücretlendirme hakkında yeni bir tartışmayı da başlattı. Özellikle de "1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum!" sözleri dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU’NDAN VALE TEPKİSİ!

abah'ta yer alan habere göre; Ünlü isim Kaya Çilingiroğlu, kariyeriyle dikkatleri üzerine çekerken özel hayatıyla da gündemdekini yerini alırken son zamanlarda meydana gelen vale açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Özellikle de vale ücretlendirmesi hakkında konuşan ünlü isim ortaya koyduğu tepkisiyle de yakından takip edildi.

Sabah’tan Günaydın’ın haberine göre, Kaya Çilingiroğlu’nun arabasını gideceği yere “1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum!” demesi sonrası piyasadaki valelerin ücretlendirilmesi hakkında araştırılmalar yapılmaya başlandı.

Çilingiroğlu’nun “Bende vale fobisi var. Arabamı valeye vermemek için gerekirse 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum. Bir saatlik ücretler 500 liradan başlıyor!” sözleri oldukça dikkat çekerken, İstanbul’da bulunan birçok restoran ve eğlence mekanlarının yaptıkları ücretler dudak uçuklattı.

Hatta boğaz kısmında bulunan turistlik bölgelerde yapılan ziyaretlerde en çok arabaların nerelere bırakılacağı merak konusu oluyor. Bu sebeple de araç sahipleri araçlarını valelere vererek kalabalık yerlerde park sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor. Ancak araç kalabalığından dolayı da park yerinin bulunamaması vale hizmetinin de ortaya çıkmasına neden oluyor.

Tabi ortaya çıkan valelerle birlikte İstanbul’da 45 bin kişinin vale hizmeti verdiği öğrenildi. Ayrıca da Türkiye genelinde bu sayının 100 bini aştığı da Vale İşletmeleri ve Çalışanları Derneği'nin verilerine bakılarak öğrenildi. Özellikle de Nişantaşı, Ulus ve Etiler gibi semtlerde vale ve otopark ücretlendirilmesi ise çok konuşuldu.

ÜCRETLER HAKKINDA KONUŞTU, İSYANI GÜNDEM OLDU

Eski sporcu olan Kaya Çilingiroğlu’nun isyanının ardından ücretler konusu gündem oldu. Öyle ki bazı otellerde vale hizmeti 2 bin liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıktığı iddia edildi. Diğer bir yandan valelerin büyük bir kısmını patronların aldığı belirtilirken bireysel olarak kazandıkları aylık gelirlerin 80 bin.

Özellikle de İstanbul’un lüks bölgelerinde bir saatlik ücret 510 TL’den başladığı park ücretlerinde de 3 bin liraya kadar çıktığı söyleniyor. Bununla birlikte valelerin hastanelerde çalışmak istemedi gibi bir durumum olduğu da ortaya çıktı. Çünkü İstanbul gibi bir yerde araba kullanmanın zor olduğu ve çalışma sürelerinin fazla olmasının etkisi olduğu ifade ediliyor.