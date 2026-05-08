Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Kaya Çilingiroğlu’nun acı günü! Eski eşler Hülya Avşar ve Feraya Tanyolaç yalnız bırakmadı

Kaya Çilingiroğlu’nun dayısı, Türk pop müziğinin ilk dönem temsilcilerinden Mehmet Taneri, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanat ve magazin dünyasında derin üzüntüye neden olan törende, Çilingiroğlu’nu eski eşleri Hülya Avşar ile Feraye Tanyolaç da yalnız bırakmadı.

Spor yorumcusu 'nun dayısı, Türk pop müziğinin erken dönem isimlerinden Mehmet Taneri, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanat ve magazin dünyasını hüzne boğan törende, Çilingiroğlu'nu eski eşleri ile da yer aldı.

Türk pop müziğinin erken dönem isimlerinden Mehmet Taneri, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun dayısı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Taneri, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk pop sahnesinde önemli bir çıkış yakalayan bir isimdi.
Cenaze törenine sanat ve magazin dünyasından birçok isim katıldı.
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç da törende yer aldı.
Kaya Çilingiroğlu, dayısının uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü belirtti.
Mehmet Taneri, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KAYA ÇİLİNGİROĞLU’NUN ACI GÜNÜ

Magazin Press’te yer alan bilgilere göre; 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk pop sahnesinde önemli bir çıkış yakalayan Mehmet Taneri’nin vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Uzun yıllar müzik dünyasında aktif olan sanatçının ölüm haberi kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

ACI HABERİ ALİ KOCATEPE DUYURDU

Acı haberi ilk duyuran isim ise yakın dostu Ali Kocatepe oldu. Sosyal medya paylaşımında Kocatepe, Taneri ile uzun yıllara dayanan dostluklarını ve ailelerin yakın ilişkisini anlatarak derin üzüntüsünü dile getirdi.

SANAT DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

İstanbul’da düzenlenen cenaze törenine sanatçının ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Melisa Sözen gibi sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törende Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç’ın bir araya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU’NDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Kaya Çilingiroğlu, törende yaptığı açıklamada dayısının uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü belirterek, “Çok düzgün bir insandı, çok severdim. 4-5 yıldır kanserle mücadele ediyordu” ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Taneri, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. 1960’lı yıllardan itibaren Türk pop müziğinin şekillenmesinde rol oynayan sanatçı, ardında unutulmaz eserler ve güçlü bir müzik mirası bıraktı.

MEHMET TANERİ KİMDİR?

Mehmet Taneri, Türk pop müziğinin erken dönem temsilcileri arasında anılan isimlerden biri olarak biliniyor. Sanatçının yaşamı ve kariyerine dair kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgiler sınırlı olsa da, özellikle eski dönem pop müziğine katkı sunan isimler arasında değerlendirilir.

1970’li ve 1980’li yılların müzik atmosferinde adından söz ettiren Taneri, dönemin popüler müzik anlayışı içinde yer alan sanatçılarla birlikte anılmıştır. Uzun yıllar sahne ve müzik dünyasında aktif görünürlüğü olmasa da, ismi dönem müziği üzerinden hatırlanan figürler arasında yer alır.

Son yıllarda ise daha çok magazin ve sanat gündeminde, vefatı ve aile ilişkileri üzerinden yeniden gündeme gelmiştir. Özellikle Kaya Çilingiroğlu ile olan aile bağı nedeniyle basında yer bulan Taneri, zaman zaman bu bağlantı üzerinden haberlere konu olmuştur. Ayrıca Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç gibi isimlerle anılması da kamuoyundaki ilgiyi artıran detaylar arasında gösterilir.

Genel olarak Mehmet Taneri, geniş bir müzik kariyeri ya da güncel üretimiyle değil, Türk pop müziğinin geçmiş dönemindeki yeri ve aile bağlantıları üzerinden hatırlanan bir sanatçı profili çizer.


