Kaya Çilingiroğlu'nun elektriği ile suyu kesildi! Ev sahibi ile arasındaki kriz büyüyor

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, ev sahibi Numan C.'nin kentsel dönüşüme girecek dairesinin boşaltılması için açtığı davayı kaybetti. Tüm uyarılara rağmen evden çıkmayan Kaya Çilingiroğlu'nun elektriği ve suyu kesildi.

Hülya Avşar ile evliliğinden Zehra ve Feraye Tanyolaç ile evliliğinden ise Kaya adında oğlu bulunan Kaya Çilingiroğlu ile Etiler'de kirada oturduğu evin sahibi arasında görülen davada karar çıktı. Çilingiroğlu, davayı kaybederken, mahkeme Çilingiroğlu'nun evden ayrılmasına hükmetti. Çilingiroğlu ise evden çıkmamaya inat etti.

DAVAYI KAYBEDEN KAYA ÇİLİNGİROĞLU, EVDEN ÇIKMIYOR

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile Etiler'de kirada oturduğu evin sahibi arasında görülen davada karar çıktı. Çilingiroğlu, ev sahibi Numan C.'nin kentsel dönüşüme girecek olan evin boşaltılması için açtığı davayı kaybetti. Mahkeme Çilingiroğlu'nun evden ayrılmasına hükmetti. Çilingiroğlu ise dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN ELEKTRİĞİ VE SUYU KESİLDİ

Ünlü işadamı Kaya Çilingiroğlu Etiler'de oturduğu apartman dairesinde ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Ev sahibi Numan C., binada güçlendirme yapılacağını öne sürerek geçen yıl temmuzda Kaya Çilingiroğlu'ndan evi tahliye etmesini talep etmişti. Kaya Çilingiroğlu'ndan herhangi bir dönüş alınamamasının ardından, binanın 15 gün sonra elektrik ve su bağlantısı kesilmişti.

Çilingiroğlu bunun üzerine su ve elektrik aboneliklerinin yeniden bağlanılması, hidrofor, temizlik, havuz ve asansör bakımlarının durdurulmaması için de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme tarafından tedbir kararı uyarınca, elektrik, su ve bakım hizmetlerinin geri verilmesine karar verildi.

Ev sahibi, Çilingiroğlu'nun dairesindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesi için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyasını mahkeme karara bağladı. Çilingiroğlu'nun evi boşaltmak için taşınma masrafları kapsamında ev sahibinden 2 milyon lira istediği iddiaları da gündeme gelmişti.