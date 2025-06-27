Kayahan'ın duyulmamış 33 tane şarkısı bulundu! Kızı Beste Açar müjdeyi verdi

Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Yılmaz Taner, Mehmet Erdem, Betül Demir, Keremcem, Mehmet Erdem, Cengiz İmren, Yonca Lodi, Gökhan Tepe, Erdinç Erişmiş ve sanatçının kızı Beste Açar'ın sahne aldığı gecede, sürpriz isimler de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Beste Açar açıklamalarıyla Kayahan hayranlarını sevindirdi.

KAYAHAN'IN HAYRANLARINA MÜJDE

Babasını 10 yıl önce kaybeden Beste Açar, "Benim için çok zordu. Geriye dönüp baktığımda iyi ki onun kızıyım diyorum. Her şey sınav ve öğreti. Ben artık mezun oldum" dedi. Açar, "Babanızın bütün şarkıları özeldir ama en özeli hangisi?" sorusuna ise, "Bana yazıldığı için 'E Bebeğim' ve sonrasında 'Yemin Ettim'i çok seviyorum. 'Yemin Ettim', kanser olduğunu öğrenip, 'son bestem' diye yaptığı şarkıdır. Babamın 33 tane duyulmamış şarkısı var. Zamanı geldiğinde en güzel adrese doğru yola çıkmış olacak" diyerek müjdeyi de verdi.

Birçok sanatçı Kayahan'ın sevilen şarkılarını sahnede söyledi. Kayahan'ın kızı Beste Açar, "10 yıl geçti sanki dün gibi... Bu sahnede olmak önemli. Okul yıllarımda bu sahnede dans ediyordum. Hem duygusal hem de özel yer. Babamın beni gördüğüne inanıyorum" dedi.