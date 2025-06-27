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 | Dilek Ulusan

Kayahan'ın duyulmamış 33 tane şarkısı bulundu! Kızı Beste Açar müjdeyi verdi

Kayahan, aramızdan ayrılışının 10. yılında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde şarkılarıyla anıldı. Kayahan'ın kızı Beste Açar ise "Babamın sandığından 33 şarkı çıktı" sözleriyle geceye damga vurdu.

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Kayahan'ın duyulmamış 33 tane şarkısı bulundu! Kızı Beste Açar müjdeyi verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 10:05

Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Yılmaz Taner, Mehmet Erdem, Betül Demir, Keremcem, Mehmet Erdem, Cengiz İmren, Yonca Lodi, Gökhan Tepe, Erdinç Erişmiş ve sanatçının kızı Beste Açar'ın sahne aldığı gecede, sürpriz isimler de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Beste Açar açıklamalarıyla Kayahan hayranlarını sevindirdi.

KAYAHAN'IN HAYRANLARINA MÜJDE

Babasını 10 yıl önce kaybeden Beste Açar, "Benim için çok zordu. Geriye dönüp baktığımda iyi ki onun kızıyım diyorum. Her şey sınav ve öğreti. Ben artık mezun oldum" dedi. Açar, "Babanızın bütün şarkıları özeldir ama en özeli hangisi?" sorusuna ise, "Bana yazıldığı için 'E Bebeğim' ve sonrasında 'Yemin Ettim'i çok seviyorum. 'Yemin Ettim', kanser olduğunu öğrenip, 'son bestem' diye yaptığı şarkıdır. Babamın 33 tane duyulmamış şarkısı var. Zamanı geldiğinde en güzel adrese doğru yola çıkmış olacak" diyerek müjdeyi de verdi.

Kayahan'ın duyulmamış 33 tane şarkısı bulundu! Kızı Beste Açar müjdeyi verdi

Birçok sanatçı Kayahan'ın sevilen şarkılarını sahnede söyledi. Kayahan'ın kızı Beste Açar, "10 yıl geçti sanki dün gibi... Bu sahnede olmak önemli. Okul yıllarımda bu sahnede dans ediyordum. Hem duygusal hem de özel yer. Babamın beni gördüğüne inanıyorum" dedi.

Kayahan'ın duyulmamış 33 tane şarkısı bulundu! Kızı Beste Açar müjdeyi verdi
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ETİKETLER
#konser
#türk müziği
#Kayahan
#Beste Açar
#E Bebeğim
#Yemin Ettim
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