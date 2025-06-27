Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarma fiyatı olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar son aylarda gündem olmaya devam ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre, Mehmet Şef'in restoranındaki 2 yaprak sarmasının fiyatı olay olmuştu. Yaprak sarmanın gerçek adeti ise yeni paylaşımla ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Şef'in restoranına giden bir TikTok kullanıcısı, yaptığı paylaşım gündem oldu. Ancak paylaşılan tabakla ve Mehmet Şef'in yaprak sarmasıyla ilgili gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

İKİ SARMA FİYATI OLAY OLMUŞTU! BAKIN GERÇEK NEYMİŞ

MasterChef'in jürisi Mehmet Yalçınkaya son dönemde restoranındaki fiyatlarla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde kendisine ait retorana giden bir TikTok kullanıcısının yaptığı fiyat paylaşımıyla da bir kez daha gündeme gelmişti.

Kullanıcının yaptığı paylaşımda tabakta yer alan iki adet vişneli yaprak sarmanın fiyatının 550 TL olduğu görülmüştü. Ancak Mehmet Şef'in restoranından yapılan paylaşımda tabakta iki adet olarak görülen yaprak sarmayla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarması adetinin 2 değil 4 olduğu ortaya çıktı.