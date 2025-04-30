Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal duygulandırdı: 50 yıl

Kemal Sunal, 2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ı 50. evlilik yıl dönümlerinde andı. Her röportajında eşi Kemal Sunal'ı çok özlediğini belirten Gül Sunal, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

GÜL SUNAL'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Kemal Sunal ile olan evliliğinden Ali Sunal ve Ezo Sunal adında iki çocuğu bulunan Gül Sunal, kaybettiği eşiyle 50'nci evlilik yıl dönümleri için duygusal bir mesaj yayımladı.

Gül Sunal, Kemal Sunal ile olan fotoğrafını; "Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; 'Hangi anı tekrar yaşamak isterdim' diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru el ele yürümüştük ya işte o... (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi)" notuyla paylaştı.