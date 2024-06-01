Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını!

01 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:48

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’nun 50’nci yaş kutlamasını görkemli bir partiyle yapıldı. Geceye ünlü isimler akın ederken, Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun birbiri için söylediği sözler sosyal medyayı salladı.

KENAN DOĞULU'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA POLİS BASKINI

Her dakika şarkıların söylendiği gecede Muhabir Online'da yer alan habere göre, çiftin komşuları, gece yarısı gelen sesten rahatsız oldu. Site sakinleri yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olmaları üzerine polis çağırıldı. İkazlara rağmen bitirilmeyen Acarkent'teki partiye polis müdahale etti.