Magazin
Avatar
Editor
 Canan Okur

Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Uraz Kaygılaroğlu'na maaş indirimi! Bölüm başı kim ne kadar alıyor?

Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ekranda boy gösteren dev isimler, dizi sektöründe patlak veren maliyet krizinden nasibini aldı. Sektörün en çok kazanan isimlerine yardım çığlığı atan kanallar, ünlü isimlerden fedakarlık beklerken, projelerin de devamı için acil olarak indirim çağrısında bulundurlar. Peki bölüm başı dizilerden kim ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 16:36

Televizyon ve dijital platform dünyası, son dönemde artan üretim maliyetleri nedeniyle ciddi bir ekonomik çöküntünün ağına düştü. Bir dizi bölümünün maliyetinin 20 ila 30 milyon TL'ye ulaşması, yayıncı kuruluşları ve yapımcıları radikal kararlar almaya itti. Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Uraz Kaygılaroğlu gibi bazı dikkat çeken isimlere yönelik indirim çağrısı geldi. Artan masraflar karşısında kanallar resmen frene bastı. Ekranların vazgeçilmez isimlerinin bölüm başı ne kadar aldığı da bu gelişme sonrası iyice merak edilmeye başlandı.

Televizyon ve dijital platform dünyasında artan üretim maliyetleri nedeniyle dizi bölüm başı maliyetlerinin 20 ila 30 milyon TL'ye ulaşması, sektördeki bazı yıldız isimlerden maaş indirimi talep edilmesine yol açtı.
Bir dizi bölümünün maliyeti 20 ila 30 milyon TL'ye ulaştı.
Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlere maaş indirimi çağrısı yapıldı.
Reklam gelirlerinin giderleri karşılamakta zorlanması nedeniyle yapım firmaları tasarruf operasyonu başlattı.
Sektör temsilcileri, bölüm maliyetlerinin 15-18 milyon TL seviyelerine çekilmemesi durumunda birçok projenin yeni sezonda ekrana gelemeyeceğini belirtiyor.
Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon TL, Çağatay Ulusoy 3.5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir 2.5'er milyon TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL alıyor.
KENAN İMİRZALIOĞLU, ÇAĞATAY ULUSOY VE URAZ KAYGILAROĞLU'NA MAAŞ İNDİRİMİ!

Kanallar giderek artan dizi ve oyuncu masraflarına karşı sonunda frene basmak zorunda kaldı.

Sektörün en büyük gider kalemi olan oyuncu ücretlerinde indirim talebi ise gündeme bomba gibi düştü. Şimdi gözler, bölüm başına milyonluk kazançlarıyla dikkat çeken yıldız isimlerin, bu talebe ne cevap vereceğine çevrildi.

Dizi sektöründe yaşanan bu maliyet krizi, sadece set çalışanlarını değil, doğrudan projenin vitrini olan başrol oyuncularını da etkilemeye başladı.

Reklam gelirlerinin giderleri karşılamakta zorlandığı bu yeni dönemde, yapım firmaları adeta tasarruf operasyonu başlattı.

İddialara göre, bölüm başına aldıkları astronomik ücretlerle gündemden düşmeyen oyunculardan, mevcut maaşlarında ciddi bir indirime gitmeleri istendi. Bu gelişme, önümüzdeki sezon birçok yüksek bütçeli yapımın ya ekranlara veda etmesine ya da kadrosunda revizyona gitmesine neden olabilecek.

BÖLÜM BAŞI MALİYETLER 20-30 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKTI!

Dizi prodüksiyonlarında kullanılan teknik ekipman, lojistik ve personel giderlerinde bulunan artış, bir bölümün toplam maliyetini 20 ila 30 milyon TL'ye yükselmesine neden oldu. Kanallar bu maliyetleri karşılamakta zorlanınca, yapımcılara maliyetleri aşağı çekin talimatı verildiği konuşuluyor.

Sektör temsilcileri, bir bölümün maliyetinin 15-18 milyon TL seviyelerine çekilmemesi durumunda, birçok iddialı projenin yeni sezonda ekrana gelme şansının kalmayacağını ifade ediyor.

BÖLÜM BAŞI KİM NE KADAR ALIYOR?

Ekranların vazgeçilmeyen yüzlerinin bölüm başına aldıkları ücretler dudak uçuklatıyor. Kenan İmirzalıoğlu 4.5 milyon TL ile listenin zirvesinde yer alırken, onu 3.5 milyon TL ile Çağatay Ulusoy takip ediyor.

Genç kuşağın popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in 2.5'er milyon TL, Demet Özdemir'in ise 2 milyon TL aldığı belirtiliyor.

İşte sektörün başarılı yıldızlarının bölüm başı aldığı ücret tablosu...

Oyuncu AdıMaaş (TL)
Kenan İmirzalıoğlu4.500.000
Afra Saraçoğlu2.500.000
Çağatay Ulusoy3.500.000
Demet Özdemir2.000.000
Uraz Kaygılaroğlu1.500.000
Devrim Özkan1.000.000
Deniz Can Aktaş1.200.000
Ozan Akbaba1.500.000
Sinem Ünsal1.000.000
Mert Ramazan Demir2.500.000
Melis Sezen1.500.000
Tolga Sarıtaş1.200.000
Rabia Soytürk600.000
Sıla Türkoğlu1.000.000
