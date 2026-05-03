Aşk Tadında İzmir dizisi geliyor! Burak Özçivit, Ceyda Ateş ve Görkem Sevindik başrolde

Türkiye’nin uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdüren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Go Türkiye projesi kapsamında mini dizi serisine bir yenisini ekliyor. “Aşk Tadında İzmir” adlı projede, Ege’nin sevilen şehirlerinden İzmir dünya izleyicisine tanıtılacak. Dizide başrolleri Burak Özçivit, Ceyda Ateş ve Görkem Sevindik paylaşacak.

AŞK TADINDA İZMİR DİZİSİ GELİYOR

Yapımcılığını Enes Ergezen’in üstlendiği ve NS Yapım imzası taşıyan Aşk Tadında İzmir dizisi, 7 Mayıs’ta sete çıkacak. Uygulayıcı yapım Retropro tarafından yürütülürken, dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturacak. Senaryo Erçin Sadıkoğlu imzası taşırken, cast direktörlüğünü ise Sinan Çatıkkaş üstleniyor.

İZMİR’İN RUHUNU EKRANA TAŞIYACAK

Çekimlerinin 7-11 Mayıs tarihleri arasında tamamlanması planlanan mini dizi, İzmir’in tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak.

Aynı zamanda şehrin zengin mutfağı ve romantik atmosferi de hikâyenin önemli unsurları arasında yer alacak. “Aşk Tadında İzmir”, Ege’nin büyüleyici ruhunu izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, Türk televizyonunda aksiyon ve dram yapımlarının aranan yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sert mizacı ve karizmatik oyunculuğuyla dikkat çeken Sevindik, özellikle güçlü karakterlere hayat verdiği rolleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Hayatının İlk Yılları

1986 yılında Adana’da dünyaya gelen oyuncu, sanatla erken yaşlarda tanıştı. Oyunculuğa duyduğu ilgi doğrultusunda eğitimini bu alanda şekillendiren Sevindik, kısa sürede set dünyasına adım attı.

Ekrandaki Büyük Çıkışı

Sevindik’in kariyerindeki kırılma noktası, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynadığı “Pusat Çakır” karakteri oldu. Bu rolle birlikte geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, televizyon dünyasında sağlam bir yer edindi.

Rol Aldığı Yapımlar

Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca birçok ses getiren projede yer aldı. Öne çıkan yapımları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz bulunuyor. Başarılı isim şimdilerde ise Eşref Rüya dizisinde önemli bir role sahip.

Görkem Sevindik, güçlü ekran duruşu ve aksiyon türündeki performanslarıyla kariyerini istikrarlı şekilde sürdürmeye devam ediyor. Türk televizyonunun dikkat çeken isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.