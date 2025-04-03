Kenan İmirzalıoğlu TOGG'un reklam yüzü oldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil markası TOGG’un reklam yüzü olduğu iddia edildi.

Sinem Kobal ile 2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ilk çocuğu Lalin'i, 2023 yılında ise kızı Leyla'ya kavuştu. Ailesiyle basından uzak bir yaşam süren Kenan İmirzalıoğlu, önemli bir anlaşmaya imza attı.

TOGG'UN REKLAM YÜZÜ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu reklam dünyasının da arana n isimleri arasında yer alıyor. Proje ve reklam teklifi yağan yakışıklı aktör, kulislerden sızan bilgiye göre çok özel ve önemli bir anlaşmaya imza attı.

Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil markası TOGG’un reklam yüzü olduğu konuşuluyor. Reklam filminin detayları şimdiden merak konusu oldu.