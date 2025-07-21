Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisindeki partneri kim olacak? İddia edilen isim hayranlarını kızdırdı

Ezel, Karadayı, Acı Hayat, Deli Yürek gibi yapımlarla adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ile 2016 yılında evlendi. İki kız çocuğu sahibi Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aradan sonra yeni dizi projesiyle sevenlerini karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerini kim olacağı merak edilirken, sosyal medyada dolaşan Esra Bilgiç ismi hayranlarını ikiye böldü.

KENAN İMİRZALIOĞLU A.B.İ. İLE GERİ DÖNÜYOR

Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda ekrana geri dönüyor. Başarılı aktör bu sabah aylardır titiz bir görüşme yaptığı Abi dizisi için el sıkıştı. Henüz yönetmeni belli olmayan dizinin senaristleri Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven oldu.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN PARTNERİ ESRA BİLGİÇ Mİ OLDU?

Uzun süredir dizi yapmayan Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra ekrana dönüyor. A.B.İ. dizisi için anlaşma yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri için görüşmeler sürerken Esra Bilgiç iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

KENAN İMİRZALIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Kenan İmirzalıoğlu ile Esra Bilgiç'in A.B.İ dizisinde partner olacağı iddiası sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, Kenan İmirzalıoğlu'nun 51 yaşında, Esra Bilgiç'in 32 yaşında olması sebebiyle iki ismin partnerliğine sıcak bakmadı. Bazı kullanıcılar ise Kenan İmirzalıoğlu'nun Tuba Büyüküstün ile partner olabileceğini yazdı.