Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun aşkında gerçek ortaya çıktı

Milli futbolcu Kenan Yıldız ile oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı salladı. Aşk iddialarının neden çıktığı ortaya çıktı.

Burak Deniz ile başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun'un Milli futbolcu Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edildi. İki tarafın hayranları iki ismi birbirine çok yakıştırırken, aşk iddiası gerçek dışı çıktı.

KENAN YILDIZ İLE SU BURCU AŞKINDA YENİ GELİŞME

İtalyan futbol kulübü Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız'ın, daha önce Instagram'da birden fazla fotoğrafını beğendiği Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu iddiası, sosyal medyada çok konuşuldu. Ancak ünlü oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgilere göre; Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında çıkan aşk söylentilerinin gerçek olmadığı öğrenildi.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 2005 doğumlu Su Burcu Yazgı Coşun, Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2011 yılında attı. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi dizilerde oynadı.