Magazin
Keremcem Survivor 2026 açıklaması şaşırttı! Sabahları içmek istediği içeceği açıkladı

Survivor 2026 sezonu yayın hayatına hız kesmeden devam ederken geçtiğimiz aylarda adaya veda eden Keremcem’den şaşırtan açıklama gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isim sabahları içmek istediği içeceği açıkladı.

Keremcem Survivor 2026 açıklaması şaşırttı! Sabahları içmek istediği içeceği açıkladı
KEREMCEM SURVİVOR 2026 AÇIKLAMASI ŞAŞIRTTI!

TV 8 ekranlarının yoğun ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026, nefes kesen mücadeleler ve dikkat çeken tartışmalarla izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yarışmacılar arasında kıyasıya rekabetin bir an olsun azalmadığı yarışma programında elenen isimler de daha sonra yaptıkları açıklamalar ile gündemdeki yerini alıyor.

Keremcem Survivor 2026 açıklaması şaşırttı! Sabahları içmek istediği içeceği açıkladı

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı ve oyuncu olan Keremcem oldu. Survivor 2026 sezonuna dahil olmasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Keremcem, yarışma hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Keremcem Survivor 2026 açıklaması şaşırttı! Sabahları içmek istediği içeceği açıkladı

Geçtiğimiz aylarda elenen Keremcem, Survivor adası hayatında sabah rutinlerini aksatmamak için ’dan özel izni olduğunu açıkladı. Yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtan Keremcem’in sabahları içmek istediği içeceği açıklaması sosyal medyada da dikkat çekerek gündem oldu.

Keremcem Survivor 2026 açıklaması şaşırttı! Sabahları içmek istediği içeceği açıkladı

SABAHLARI İÇMEK İSTEDİĞİ İÇECEĞİ AÇIKLADI

Survivor 2026 sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Keremcem, geçtiğimiz aylarda elenmesiyle sıklıkla gündem de yer aldı. Şimdilerde ise adadan elenen isim ada yaşamında sabah rutinlerinden vazgeçmeyeceğini ve Cumhururiyetinde de zor bulanacağından Acun Ilıcalı’ya bahsetmiş.

Keremcem Survivor 2026 açıklaması şaşırttı! Sabahları içmek istediği içeceği açıkladı

Keremcem, “Sirkeli su içmeden güne başlayamıyorum, içine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içiyorum” açıklamalarının ardından ada hayatında bulamayacağını söyleyerek Acun Ilıcalı’dan özle izin aldığını da ifade etti.

Keremcem Survivor 2026 açıklaması şaşırttı! Sabahları içmek istediği içeceği açıkladı

Keremcem “Acun Abi’yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları, ‘Sirkeli su içmem lazım’ dedim ve izin verdi. Ama ada yaşamı ve oyunlarla uğraşmaktan fırsatım olmadı” diyerek elenmesinin de ani olduğunu söyledi.

Keremcem Survivor 2026 açıklaması şaşırttı! Sabahları içmek istediği içeceği açıkladı

KEREMCEM KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem, 28 Aralık 1977 yılında dünyaya geldi. Üniversite yıllarında tanıştığı arkadaşıyla beste çalışmalarına başlayan Keremcem, kariyerinde ilk adımları attı. Yonca Evcimik’in teşvikiyle İstanbul’a gelen Keremcem, burada kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Sadece şarkılrıyla değil oynadığı yapımlarla da oldukça sevilen Keremcem, hayranları tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.

