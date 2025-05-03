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 | Dilek Ulusan

Kerimcan Durmaz, Silivri Cezaevi'nde yaşadıklarını anlattı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla tutuklanmış ve cezaevinden çıktıktan sonra gündemden uzak kalmıştı. Sosyal medyadan takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Durmaz, "Silivri soğuk arkadaşlar" dedi.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 15:54

Kerimcan Durmaz ocak ayında yasa dışlı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanmış ve Silivri cezaevi'ne gönderilmişti. 20 Şubat 2025 tarihinde görülen duruşmada ifade veren Kerimcan Durmaz, sahne aldığı mekânda arkasındaki LED ekranda yasa dışı bahis reklamının yer aldığından haberi olmadığını ve bu konuda herhangi bir teşvikte bulunmadığını savunmuştu. Tahliye sürecinden ilk kez yaşadıklarını anlatan Kerimcan Durmaz sosyal medyayı salladı.

KERİMCAN DURMAZ, İLK KEZ SİLİVRİ HAKKINDA KONUŞTU

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Kerimcan Durmaz 20 Şubat tarihinde tahliye edildi.

Kerimcan Durmaz, Silivri Cezaevi'nde yaşadıklarını anlattı

Evde olmadığın sürede en çok özlediğin şey ne oldu? sorusuna cevap veren Kerimcan Durmaz, "Yatağım. Yatağımı çok özledim. Yani ben böyle kas tüyleriyle falan yatan bir insan olarak. Konfor yok yani. Çok büyük bir lüks onu anlamış oldum. Üşüdüm, soğuktu. Sıcak ortamlarda yaşayan, sıcakta uyuyabilen bir insanım. Dolayısıyla o kapının altından gelen soğuk hava bir de ocağın ilk haftası böyle bir şey oldu. Her yerde kar yağdı ve Silivri soğuktu" dedi.

Kerimcan Durmaz, Silivri Cezaevi'nde yaşadıklarını anlattı
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Sıkça Sorulan Sorular

KERİMCAN DURMAZ NEDEN TUTUKLANDI?
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Malta'daki konserinde yasa dışı bahis sitesinin logosunun önündeki pozları hızla yayılmasıyla, yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
ETİKETLER
#tahliye
# Silivri Cezaevi
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#Slivri Cezaevi
#yasa dışı bahis
#Malta
#sosyal-medya
#Kerimcan Durmaz
#Magazin
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