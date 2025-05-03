Kerimcan Durmaz, Silivri Cezaevi'nde yaşadıklarını anlattı

Kerimcan Durmaz ocak ayında yasa dışlı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanmış ve Silivri cezaevi'ne gönderilmişti. 20 Şubat 2025 tarihinde görülen duruşmada ifade veren Kerimcan Durmaz, sahne aldığı mekânda arkasındaki LED ekranda yasa dışı bahis reklamının yer aldığından haberi olmadığını ve bu konuda herhangi bir teşvikte bulunmadığını savunmuştu. Tahliye sürecinden ilk kez yaşadıklarını anlatan Kerimcan Durmaz sosyal medyayı salladı.

KERİMCAN DURMAZ, İLK KEZ SİLİVRİ HAKKINDA KONUŞTU

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Kerimcan Durmaz 20 Şubat tarihinde tahliye edildi.

Evde olmadığın sürede en çok özlediğin şey ne oldu? sorusuna cevap veren Kerimcan Durmaz, "Yatağım. Yatağımı çok özledim. Yani ben böyle kas tüyleriyle falan yatan bir insan olarak. Konfor yok yani. Çok büyük bir lüks onu anlamış oldum. Üşüdüm, soğuktu. Sıcak ortamlarda yaşayan, sıcakta uyuyabilen bir insanım. Dolayısıyla o kapının altından gelen soğuk hava bir de ocağın ilk haftası böyle bir şey oldu. Her yerde kar yağdı ve Silivri soğuktu" dedi.