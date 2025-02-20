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 | Dilek Ulusan

Son dakika I Kerimcan Durmaz tahliye edildi

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 15:32

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

KERİMCAN DURMAZ TAHLİYE EDİLDİ

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Durmaz’ın Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi ortaya çıktı. Durmaz ifadesinde herhangi bir paylaşım yapmadığını söyleyerek “Ben bu hususta emniyette ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadım. Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta’da konser verdiğim esnada arkamda LED ekranlarla yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı, son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Ben bu konser esnasında bunu fark etmedim."dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

KERİMCAN DURMAZ NEDEN TUTUKLANDI
'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında 8 Ocak Çarşamba günü tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında iddianame hazırlandı. Durmaz için "zincirleme şekilde yasa dışı bahsi teşvik etme" suçundan bir yıl üç aydan, beş yıl üç aya kadar hapis cezası talep edildi.
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