Kibariye dünyaya açılıyor! Buika ile İngilizce şarkı söyleyecek

13 Kasım 2024 14:16 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:16

Ünlü şarkıcı Kibariye, Sezen Aksu'nun yazdığı parçayla İspanyol şarkıcı Buika ile İngilizce düet yapacak. Buika ile iki parça seslendiren Kibariye, "'Buika ile benim ses tınım birbirine çok benziyor" dedi.

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Güçlü sesi ve yorumuyla beğenilen şarkıcı Kibariye, sürpriz bir düete imza attı. İspanyol müziğin sevilen ismi Buika ile düet yapan Kibariye, İngilizce performansıyla merak konusu oldu.

KİBARİYE'DEN İNGİLİZCE DÜET

Sesi ve yorumuyla beğenilen sanatçı Kibariye, sürpriz bir düete imza attı. Kibariye, İspanyol müzik sanatçısı Buika ile iki parça seslendirdi. Parçanın sözlerine ise ünlü sanatçı Sezen Aksu imza attı. Parçanın İngilizce kısımlarını Kibariye, Türkçe kısımlarını Buika okudu.

Kibariye daha önce bir röportajında yaptığı düet hakkında, "Sezen Aksu benim için bir şarkı yazdı. Sözleri o kadar güzel ki... O şarkıyı Buika ile birlikte söyleyeceğim. Buika ile benim ses tınım birbirine çok benziyor. Her ikimiz de güçlü yorumcuyuz" açıklamasını yapmıştı.