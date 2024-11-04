Kim Milyoner Olmak İster'de uzay sorusu soruldu! Şıklarda Yusuf Güney de yer aldı, espriler havada uçuştu

04 Kasım 2024 16:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:44

Kim Milyoner Olmak İster'de "Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir?" sorusu soruldu. Şıkları gören izleyiciler ve yarışmacı büyük şok yaşadı. Şıklarda kendi ismini gören Yusuf Güney ise espriyi patlattı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında "Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir?" sorusunun şıkları arasında Yusuf Güney de yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yusuf Güney, takipçilerini kırdı geçirdi.

YUSUF GÜNEY KİM MİLYONER OLMAK İSTER ŞIKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında, "Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir?" sorusu soruldu. Şıklarda Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Aleksey leonov ve Yusuf Güney şıkları yer aldı. Doğru cevabın Yuri Gagarin olduğu soruda Yusuf Güney gündem oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yusuf Güney, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından paylaştığı kareye; "Cevap veriyorum D şıkkı bu gerçek değil di mi söyleyin dostlar" notunu düştü.

"Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna Güney, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz..." demişti.