Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon başladı mı? Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon oyuncuları kim?

Netflix ekranlarının yerli içerik kütüphanesinde yerini alan Kimler Geldi Kimler Geçti, uzun süren sessizliğini bozdu ve 3. sezonuyla ekranlara geri döndü. Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Leyla karakterinin kariyer, aşk ve dostluk üçgeninde yaşadığı olayları merkezine alan dizi, 8 Mayıs 2026 yayınladığı yeni bölümüyle adından söz ettirmeyi başardı. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon başladı mı, kaçta başladı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde hangi oyuncular var? İşte hikayesiyle olduğu kadar, oyuncu kadrosuyla da gündemden düşmeyen Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezona dair merak edilen detaylar...
Dizi tutkunlarının aylardır takvimlerinde işaretlediği o büyük gün nihayet geldi. Netflix’in resmi duyurusuyla müjdelenen Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezonu, 8 Mayıs 2026 sabahı itibarıyla tüm bölümleriyle erişime açıldı.
Kimler Geldi Kimler Geçti yeni sezonda hikaye, çok daha duygusal çatışmalar ve beklenmedik hesaplaşmalarla ilerliyor. Ece Yörenç’in başarıyla kaleme aldığı senaryoda, izleyici Leyla’nın içsel yolculuğunda yeni bir dönem izleyecek.
Kimler Geldi Kimler Geçti yönetmen koltuğundaki Bertan Başaran, 3. sezonda çıtayı bir üst noktaya taşımaya kararlı. Leyla’nın hayatındaki köklü değişimlerin yanı sıra Cem Murathan’ın dengeleri değiştiren geri dönüşü, bu sezonun en çok konuşulacak sürprizi olarak dikkat çekiyor.
Netflix ekranlarında 3. sezonuyla 8 Mayıs 2026 Cuma açılış yapan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin başarısı, şüphesiz oyuncu kadrosunda bulunan isimlerden geçiyor.
Serenay Sarıkaya’nın üstlendiği Leyla karakterinin çevresinde şekillenen bu renkli dünya, usta isimlerin ve genç yeteneklerin harmanlanmasıyla adından yine söz ettiriyor. Hikayenin nabzını tutan ana kadroda Fatih Artman’dan Hakan Kurtaş’a kadar pek çok başarılı isim bulunuyor. İşte Kimler Geldi Kimler Geçti oyuncu kadrosunda yer alan isimler...
|Oyuncu
|Karakter
|Serenay Sarıkaya
|Leyla
|Fatih Artman
|Hakan Kurtaş
|Metin Akdülger
|Boran Kuzum
|Ahmet Rıfat Şungar
|Meriç Aral
|Esra Ruşan
|Efe Tunçer
|Kamil Güler
|Gülcan Arslan
Kimler Gelfi Kimler Geçti henüz 3. sezonu yayınlamaya başlamışken, dizi takipçileri 4. sezon olacak mı?, sorusunun peşine düştü.
Netflix ve Ay Yapım'dan 4. sezon için herhangi bir açıklama henüz gelmiş değil. Ancak izlenme oranları ve sosyal medyadaki etkileşim gücü, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 4. sezonu için ihtimalleri güçlendiren detaylar arasında yer alıyor.