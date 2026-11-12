Babalarının müzik dünyasındaki başarısına tanıklık ederek büyüyen İraz Elif ve Çağrı Manas, şimdi kendi adımlarıyla aynı yolda ilerliyor. Ünlü şarkıcı Kıraç'ın çocukları, müzik alanındaki sürpriz çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kardeşlerin bu hamlesi, Kıraç'ın sanatçı kimliğini ve müzik tutkusunu yeni nesle taşıyıp taşımayacakları konusunda da merak uyandırdı.

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HABERİN ÖZETİ Kıraç'ın çocuklarından sürpriz çıkış! İraz Elif ve Çağrı Manas babalarının izinden gidiyor Şarkıcı Kıraç'ın çocukları İraz Elif ve Çağrı Manas, müzik alanındaki sürpriz çıkışlarıyla dikkat çekerek babalarının yolunda ilerlemeye başladı. Kıraç, Bostancı'daki konseri öncesinde çocukları İraz Elif ve Çağrı Manas ile birlikte basının karşısına çıktı. Kıraç, çocuklarının müzikle ve sanatla uğraşmasından mutluluk duyduğunu belirtti. İraz Elif ve Çağrı Manas, 2018 yılında Kıraç'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı klipte Muammer Sun'a ait bir şiiri okumuştu. Kıraç, 2008 yılında yapımcı, oyuncu ve yazar Ayşe Şule Bilgiç ile evlenmiştir.

KIRAÇ, BOSTANCI KONSERİ ÖNCESİ ÇOCUKLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Ünlü şarkıcı Kıraç, Bostancı'da verdiği konser öncesinde çocukları İraz Elif ve Çağrı Manas ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Ailece röportaj veren sanatçı, çocuklarının da sanatla ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıraç, konuyla ilgili, "Ben onların müzikle, sanatla güzel şeylerle uğraşmasından mutluyum." ifadelerini kullandı.

KIRAÇ'IN ÇOCUKLARI DA MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATIYOR

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Kıraç, yıllardır hem kendi şarkıları hem de bestelediği eserlerle müzik dünyasında önemli bir yer ediniyor. Ünlü sanatçının çocukları İraz Elif ve Çağrı Manas da babalarının sanatla iç içe geçen yaşamından etkilenerek müziğe ilgi duyuyor. Kardeşlerin son dönemdeki çıkışı, Kıraç'ın müzikal mirasının aile içinde de devam ettiğini gösteren gelişmeler arasında dikkat çekiyor.

KIRAÇ'IN ÇOCUKLARI 19 MAYIS KLİBİNDE DE YER ALMIŞTI

İraz Elif ve Çağrı Manas, müzikseverlerin karşısına ilk kez bugünlerde çıkmadı. Kıraç, 2018 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir klip hazırlamıştı. Çocuklarının Muammer Sun'a ait şiiri okuduğu çalışmaya müzikle eşlik eden sanatçı, klibi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu çalışma, kardeşlerin babalarıyla birlikte gerçekleştirdiği dikkat çekici projelerden biri olarak hafızalarda yer aldı.

KIRAÇ'IN EŞİ AYŞE ŞULE BİLGİÇ KİMDİR?

Kıraç, 2008 yılında yapımcı, oyuncu ve yazar Ayşe Şule Bilgiç ile evlendi. Çiftin bu evlilikten İraz Elif ve Çağrı Manas adında iki çocuğu bulunuyor. Sanat ve medya dünyasında çalışmalarını sürdüren Bilgiç, çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Kıraç'ın çocukları İraz Elif ve Çağrı Manas'ın müziğe ve sanata ilgi duyması, ünlü sanatçının hayranlarını da sevindirdi. Çocuklarının kendi ilgi alanlarında ilerlemesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Kıraç, onlara destek olduğunu da gösterdi. Baba mesleğine duydukları ilgiyle dikkat çeken kardeşlerin ilerleyen dönemde sanat dünyasında nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.