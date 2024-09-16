Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi ünlü arkadaşlarıyla tatilde: Kadro için 'Şampiyonlar Ligi' yorumları yapıldı

16 Eylül 2024 03:34 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 03:35

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti ünlü arkadaşlarıyla tatile çıktı. Özge Özpirinççi ve Burak Yamantürk çifti, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin'in de bulunduğu tatil fotoğraflarına sosyal medyada yorum yağdı.

Başak Dizer Tatlıtuğ ünlü arkadaşlarıyla çıktıkları tatilden fotoğrafları paylaştı. Kadroyu görenler "Şampiyonlar Ligi gibi" yorumunda bulundu. Özge Özpirinççi ve eşi Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve kız arkadaşı Eda Gürkaynak'ın da bulunduğu karelere beğeni yağdı. BİRKAN SOKULLU ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRDİ Yazın son tatilini yapan ünlü isimler Yunanistan'ın Marathi adasında buluştu. Özge Özpirinççi ve Burak Yamantürk çiftinin kızları Mercan, Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe ile oyun oynadıkları anlar dikkat çekti. Birkan Sokullu da çocuklarla yakından ilgilenerek oyun oynadı.

Başak Dizer Tatlıtuğ ve Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. 2022 yılında Kurt Efe adlı çocuklarını kucaklarına alan ünlü çift sosyal medyadan paylaştığı tatil pozlarıyla büyük beğeni topladı.





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