Fazıl Say'dan Miss Turkey birincisi İdil Bilgin'e destek! Eleştirenlere yüklendi 

15 Eylül 2024 20:27 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 20:35

Sosyal medyada Miss Turkey birincisi İdil Bilgin'e yönelik eleştirilere ünlü piyanist Fazıl Say tepki gösterdi. Say paylaşımında eski hakem Ahmet Çakar'ı da hedef aldı.

Miss Turkey'de ilk 20'ye giremedi ama en çok o konuşuldu! İpek Kuşçu'dan iddialı paylaşım geldi

Miss Turkey'de ilk 20'ye giremedi ama en çok o konuşuldu! İpek Kuşçu'dan iddialı paylaşım geldi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Miss Turkey 2024 finalinde, tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen tacın yeni sahibi oldu. Ancak Bilgen'in birinciliği ile sosyal medyada çeşitli eleştirilerle karşılaştı. Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere tepki gösterdi.

Fazıl Say ayrıca, eski hakem Ahmet Çakar'ı da eleştirilerine dahil ederek, "Yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi, ve medyaya servis edilen kötü fotoğrafın vasat bir hakem ve canlı yayınlarda pot kırma rekorcusu Ahmet Çakar’ı bile “güzel”likle umutlandıran sonuçları gibi…" şeklinde ifadeler kullandı.

'GÜZELLİK GÖRECELİDİR'

Say'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bunca tartışma, hakaret, linç vs. Bir genç kıza bunca yazılana açıkçası sonunda üzüldüm biraz. Miss Turkey; İdil hanım… bir doktor, Koç Üniversitesi mezunu, değerli bir diplomatın kızı. Böyle gayet sade bir fotoğraf, Hiçbirimizin konusu 85 milyonluk ülkenin en güzeli olamaz, çünkü güzellik göreceli bir şey.

Yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi, ve medyaya servis edilen kötü fotoğrafın vasat bir hakem ve canlı yayınlarda pot kırma rekorcusu Ahmet Çakar’ı bile “güzel”likle umutlandıran sonuçları gibi… Saldırı yazıları bazen güldürdüyse de, bir insanı üzdüğünü ve haksızca olduğunu bilmiyor değiliz

Soru şu? Niye hiç bir şeyi pozitif tarafından almıyoruz? Niye bardağın dolu tarafına da bakmak istemiyoruz?"

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Ahmet Çakar, 2016 yılında Türkiye'yi Top Model of the World yarışmasında temsil eden Ecem Uzgör hakkında yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Uzgör'ün dış görünüşü üzerine olumsuz yorumlar yapan Çakar, "Bu genç kız çok tatlı, sevimli, bilgili ve harika bir insan olabilir. Ancak, Türkiye'yi güzellik yarışmasında temsil etmesi... Şaka mı yapıyorsunuz? Ben çirkin olduğunu söylemiyorum ama ben temsil etsem daha iyi olurdu!" şeklinde konuşmuştu.

Çakar’ın bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları arasında İdil Bilgen’in gündeme getirmesiyle tekrar tartışma konusu oldu.