Miss Turkey ikincisi Türkiye'nin bu yıl Miss Universe'e katılmayacağı için seçilmedi

13 Eylül 2024 14:39 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:58

Miss Turkey 2024 birincisinin İdil Bilgen olduğu açıklanmıştı. Birincinin açıklanmasının ardından Miss Turkey 2024 ikincisi kim olduğu gündeme geldi.

Miss Turkey'de ilk 20'ye giremedi ama en çok o konuşuldu! İpek Kuşçu'dan iddialı paylaşım geldi

Miss Turkey'de ilk 20'ye giremedi ama en çok o konuşuldu! İpek Kuşçu'dan iddialı paylaşım geldi

11 Eylül 2024 tarihinde Haliç'te düzenlenen etkinlikte Miss Turkey yarışmasının kazanan ismi belli oldu.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi eski Türkiye güzellerinden oluşan jüri tarafından yarışmanın kazanı İdil Bilgin oldu.

Birincinin belli olmasının ardından vatandaşlar Miss Turkey 2024 ikincisi ve üçüncüsü kim sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

MİSS TURKEY 2024 İKİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey 2024 yarışmasının ikincisi, Miss Universe yarışmasına Türkiye'nin bu yıl katılmayacağı için seçilmedi.

MİSS TURKEY 2024 ÜÇÜNCÜSÜ KİM OLDU?

Yarışmanın üçüncü ve Miss Supranational'e katılacak olan ismi ise Cemre Üker oldu.

23 yaşında genç yarışmacı 1.79 boyunda ve Paris School of Business'ta Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme bölümünde yüksek lisans yapıyor.