Kıvanç Tatlıtuğ’a büyük şok! 3 aydır kimse kabul etmedi

GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 12:33
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 12:33
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’unun yeni dizisi olan Dönence için büyük şok! Dönence daha ekran yolculuğuna başlamadan krizlerle gündem oldu. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alacağı düşünülen Dönence için Kıvanç Tatlıtuğ’a tam 3 aydır partner bulunamıyor. 3 aydır kimsenin kabul etmediği rol, sosyal medyada gündem oluyor.

Ekranların yeni sezonda ekranlarda yer alacak olan dizisi Dönence, çekimlerine başlamadan krizlerle gündemden düşmüyor. Kadın başrol oyuncu seçimlerine devam eden Dönence dizisi için teklif yapılan ünlü isimler tarafından geri çevrilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacak isim arayışı devam ederken, dizi partner arayışında adeta çıkmaza girdi.

Ekranlar da adeta bahar aylarının gelmesiyle yeni dizi ve yapımlar yer almaya devam ediyor. Birbirinden güzel yapımlar konusunun yanında oyuncu kadrosuyla da oldukça gündemde yer alıyor. Son zamanlarda da sıklıkla adını duyduğumuz projelerden biri de Dönence oldu. Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi Dönence, gündemden düşmüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı Dönence dizisi, hazırlık sürecindeyken meydana gelen çıkmazlara dikkatleri üzerine çekiyor. Dönence için kadın başrol oyuncusu bulunamıyor. Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından olacağını düşünülen yapım için, kadın başrol oyucusu tamı tamına 3 aydır bulunamıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’a adeta büyük şok olan bu durum, sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor.

Dönence için kadın başrol oyuncusu arayışı tamı tamına 3 aydır devam ediyor. Çekim takvimiyle merak edilen Dönence hakkında belirsizlikler devam ederken yapım ekibinin de kadın başrol oyuncusu arayışı sürüyor. Daha önceleri Yargı dizisiyle adeta dikkatleri üzerine çeken ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Pınar Deniz’e teklif gitmişti. Hatta Pınar Deniz’in Dönence için bölüm başı 3 Milyon TL alacağı konuşuluyordu.

Magazin gündeminde oldukça dikkatini çeken bu olaylardan sonra Pınar Deniz’in Nuri Bilge Ceylan’ın projesiyle çakışmasıyla Dönence’den ayrılmak durumunda kalmıştı. Daha sonra dizi için başarılı oyuncu Burcu Biricik ile görüşülmüş, ancak o da projeyi kabul etmemişti. Kıvanç Tatlıtuğ’un uzun süredir beklenen projesi Dönence için krizler halen sürüyor. Dizi için kadın başrol oyuncusu bulunamıyor.

Dizinin hazırlık aşamaları devam ederken, çekimlerine başlanması için kadın başrol oyuncusunun bulunması gerekiyor. Tam üç aydır kadın başrol oyuncusu arayışında olan dizi, sosyal medyada da oldukça gündemde. Özellikle de Kıvanç Tatlıtuğ’a partner bulunamaması sosyal medyada kısa süre de dikkat çekti. Öyle ki bu durum bazı kullanıcılar tarafından komik bile bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ’a üç aydır partner bulunamamasına yapılan yorumlar, kısa sürede gündem oldu. Şimdiler de ise uzun süredir merakla beklenen Dönence için kadın başrol arayışları devam ederken, merakla kimin olacağı araştırılıyor. Dizinin ne zaman başlayacağı ya da çekimlere ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri için görüşmeler devam ediyor.

