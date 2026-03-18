Kıvanç Tatlıtuğ'a partner bulunamadı! İlk önce Pınar Deniz şimdi ise Burcu Biricik

PINAR DENİZ DÖNENCE DİZİSİNDEN AYRILDI

Kıvanç Tatlıtuğ'un erkek başrol olduğu Dönence dizisinde, ilk olarak partneri olması için Pınar Deniz'le anlaşıldı. Ancak Deniz, daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde rol almak için bu projeden çekildi.

BURCU BİRİCİK ROLÜ KABUL ETMEDİ

Pınar Deniz'in projeden çekilmesiyle Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni partner arayışları başladı. Birsen Altuntaş daha sonra Burcu Biricik'le görüşüldüğünü açıkladı fakat ünlü oyuncu rolü kabul etmedi. Kıvanç Tatlıtuğ partnerliği için çalışmalar sürerken dizinin çekim takvimi de bir türlü netleşemedi.

KIVANÇ TATLITUĞ BÖLÜM BAŞI 4 MİLYON TL KAZANACAK

Son olarak Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ise bölüm başı 4 milyon TL kazanacak. 8 bölümden oluşan dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, toplamda 32 milyon TL kazanacak.