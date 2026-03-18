Kıvanç Tatlıtuğ'a partner bulunamadı! İlk önce Pınar Deniz şimdi ise Burcu Biricik

Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin ardından Dönence projesiyle anlaşma sağladı. İlk olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olarak Pınar Deniz'e teklif gitti. Ancak oyuncu başka proje ile anlaşınca diziden çekildi. Dönence dizisi için teklif alan Burcu Biricik rolü kabul etmedi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un erkek başrol olduğu Dönence dizisinde, ilk olarak partneri olması için Pınar Deniz'le anlaşıldı. Ancak Deniz, daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde rol almak için bu projeden çekildi.
Pınar Deniz'in projeden çekilmesiyle Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni partner arayışları başladı. Birsen Altuntaş daha sonra Burcu Biricik'le görüşüldüğünü açıkladı fakat ünlü oyuncu rolü kabul etmedi. Kıvanç Tatlıtuğ partnerliği için çalışmalar sürerken dizinin çekim takvimi de bir türlü netleşemedi.
Son olarak Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ise bölüm başı 4 milyon TL kazanacak. 8 bölümden oluşan dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, toplamda 32 milyon TL kazanacak.