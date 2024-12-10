Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği belli oldu! Göktürk'te yeri bile hazırlandı

10 Aralık 2024 13:42 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:42

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile beraber aşçılık eğitimi almak için Londra'ya gitti. 3 ay boyunca eğitim alacak Kıvanç Tatlıtuğ, artık yeni tutkusunu ticarete dökmeye karar verdi.

Uzun süredir hayali olan aşçılık eğitimi için Londra​'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ​, 3 ay sıkı bir eğitimden geçecek. Daha önce Türkiye'de de eğitim alan Kıvanç Tatlıtuğ, evinde mutfağına kimseyi sokmadığını da belirtmişti. Hobisini profesyonel hayata da taşımak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, harekete geçti.

KIVANÇ TATLITUĞ RESTORAN AÇIYOR

Akşam Gazetesi'nden Recep Aslan'ın haberine göre oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Hollywood yıldızları Robert De Niro, Richard Gere, Sandra Bullock, Danny Devito ve Francis Ford Coppola gibi hobisini ticarete taşıyor.

Yemek yapmaya olan tutkusunu her seferinde dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ, mekan açma tutkusunu da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Aşçılık eğitimi için 3 aylık Londra'ya giden 41 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, Göktürk'te içinde dünya mutfağının da olduğu restoran açacak.

"MUTFAĞA BAŞAK'I SOKMAM"

Mutfak tutkusuyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, "Başak oğlumuz Kurt'a hamileyken, bir boşluk buldum. Gittim, aşçılık eğitimi aldım. Kendi çapımda yemekler yapıyorum. Başak'ı mesela mutfağa sokmam. Kesinlikle mutfak benimdir. Asla kimse giremez" sözleriyle bahsetti.