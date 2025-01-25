Kıvılcım Ural, yüzük sebebiyle hastanelik oldu!
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli olan Kıvılcım Ural, taktığı yüzük nedeniyle hastanelik oldu. Hastaneden çıkarken görüntülenen Kıvılcım Ural, "Bir aydır çıkaramadım" diyerek 2 saat hastanede kaldığını belirtti.
Şarkıcı Kıvılcım Ural, Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülendi. Sahneye çıkarken taktığı yüzüğü 1 aydır parmağından çıkaramadığını belirten Kıvılcım Ural, soluğu hastanede aldı. 1 ay önce konserde taktığı yüzük sebebiyle zor günler geçiren Kıvılcım Ural, hastaneye gitmek zorunda kaldı.
KIVILCIM URAL SOLUĞU HASTANEDE ALDI
Yüzüğü bir ay boyunca çıkaramayan ünlü şarkıcı, hastane çıkışı muhabirlerin sorularını cevapladı. Kıvılcım Ural, yüzüğünün 2 saatte çıktığını belirterek, “Tüm yöntemleri denememe rağmen, bir aydır çıkaramadım. Mecburen hastaneye gittim. Doktor yüzüğü kesmek için yaklaşık iki saat boyunca uğraştı. Sonunda yüzüğü kesip çıkardılar. Neyse ki pahalı bir şey değildi. Tek taşımı kendim aldım” ifadelerini kullandı.