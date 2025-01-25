Kıvılcım Ural, yüzük sebebiyle hastanelik oldu!

25 Ocak 2025 13:36 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:42

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli olan Kıvılcım Ural, taktığı yüzük nedeniyle hastanelik oldu. Hastaneden çıkarken görüntülenen Kıvılcım Ural, "Bir aydır çıkaramadım" diyerek 2 saat hastanede kaldığını belirtti.