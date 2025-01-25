Hastaneye kaldırılan Didem Balçın'dan yeni haber: Dikiş atıldı

25 Ocak 2025 11:47 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:05

Didem Balçın kadrosunda yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul'un setinde kaza geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Tuzla'daki çekimlerde yaralanan Didem Balçın, son sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaşarak ""Şuan gayet iyiyim" dedi.

Başrolünde Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisinin çekimleri Tuzla​'da devam ediyor. Didem Balçın'ın da kadrosunda bulunduğu sette dün kaza​ geçirdi. Kanlar içinde kalan Didem Balçın apar topar hastaneye kaldırıldı​.

HASTANEYE KALDIRILAN DİDEM BALÇIN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Gulyabani, Çakallarla Dans, Dila Hanım, Meleklerin Aşkı ve Korkma Ben Yanındayım gibi yapımlarda rol alan Didem Balçın son olarak ise Bir Zamanlar İstanbul dizisiyle sete çıktı. Tuzla'daki çekimlerde kaza geçiren Didem Balçın, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Didem Balçın, "Arayan soran herkese teşekkürler. Dün akşam sette bir kaza geçirdim evet. Dikiş atıldı. Hiç bir sorun yok. Şuan gayet iyiyim. Tüm film ekibi yanımdaydı. Canım hocalarım ve arkadaşlarım bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir yerde çalıştığınızda bu tür kazalar sadece ne kadar sevildiğinizi anlamanızı sağlıyor. Tekrar arayan soran herkese teşekkür ederim. Benim ki bu kadar üzüntülü olayın yanında devede kulak bile değil. Yine de tekrar teşekkürler." sözleriyle son sağlık durumunu paylaştı.