Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumunu açıkladı: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

25 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:17

Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastaneye kaldırıldığını belirterek son sağlık durumunu paylaştı. Denizli'de hastaneye kaldırıldığını belirten Tuğba Özay, Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz" dedi.

Son dönemde açıklamalarıyla gündem olan Tuğba Özay, bu sefer hastanede odasından paylaşım yaptı. Hava verildiğini belirten Tuğba Özay, yaşadığı süreci, "İstanbul'dan Denizli​'ye geldim ve başlangıçta hiçbir problemim yoktu. Ancak bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladım ve eklem yerlerimde garip ağrılar ortaya çıktı." dedi.

TUĞBA ÖZAY HASTANEYE KALDIRILDI

Hastane odasından paylaşım yapan Tuğba Özay, "Değerli takipçilerim şimdi paylaşacağım konu tüm Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli bir konu ..! Normalde bu fotoğraflarımı da paylaşmazdım ama konunun birebir anlatımıdır bu kareler. Lütfen iyi okuyun ! Ben iki gün önce İstanbul’dan Denizli’ye geldim .. Geldiğimde önce hiçbirşeyim yoktu fakat bir süre sonra nefes alamamaya başladım. Eklem yerlerimde garip ağrılar baş gösterdi . Ve dün sabah iyice fenalaşıp hiçbir şekilde nefes alamadım. En son duyduğum seni de baban gibi mi kaybedeceğim diye ağlayan annemin sesiydi." diyerek hastane sürecini anlattı.

"BİZ HASTA EDİLİYORUZ"

"Bizler hasta ediliyoruz " diyen Tuğba Özay, "Herkes korktu ve panik oldular haliyle . Acile kaldırıldım .. ve oraya gittiğimizde doktora direkt şikayetimi belirttim ; Ben grip ya da herhangi bir soğuk algınlığı şikayetiyle gelmedim . Havadan saçılan kimyasallara vücudum reaksiyon gösteriyor ve bu sebepten nefes alamıyorum .. Bana tek yapmanız gereken nefesimi açmak dedim bilinçli bir danışan olarak ! Bakın hasta demiyorum çünkü bizler hasta değiliz hasta ediliyoruz sadece ! Aynen de dediğim uygulamalar yapıldı hem burundan hem ağızdan oksijen ve ilaçlı nefes verildi. Yaklaşık iki saat içinde düzeldim." diyerek şuanda iyi olduğunu belirtti.

"KÜRESEL GÜÇLER TARAFINDAN ZEHİRLENİYORUZ"

Babasını da nefes alamadığı için kaybettiğini belirten Tuğba Özay, "Eğer ben bilinçli ve konuya hakim olmasaydım kim bilir ne teşhisler konulurdu .Çünkü şu an hastaneler bu tip şikayetlerle gidenlerle dolu , Ve sanıyorsunuz ki virüs kaptınız ! Hemen herkes üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor ! İlaç veriyorlar fayda etmiyor ! Günlerce hatta haftalarca insanlar bu illetten kurtulamıyor ! Ben yaklaşık 3-4 senedir bu konuyu çok derin araştırıyorum. Dünyadaki birçok videoyu izliyor , satılık olmayan bilim insanlarının söylemlerini can kulağıyla dinliyorum . Benim babacığım da evimizde tüm camları açıp evi havalandırmak isterken dışarıdan soluduğu havanın babamı tıkamasından sebep nefes alamadığı için gitti. Keza ben babama bu konudan bahsetmiştim ilk önceleri çok inanmamıştı sma daha sonra kendisi de bazı şeyleri deneyimleyip araştırınca hak vermişti . Kaldı ki babam gitmeden iki gün önce anneme “ Duygu havada bir şey var , nefes aldırmıyor “ demiş . Arkadaşlar küresel güçler tarafından zehirleniyoruz ! kimyasal püskürtme ile Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz ! Ve bu her insanda farklı tepkimeye yol açıyor!"