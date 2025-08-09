Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
30°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Çanakkale yangın söndürürdü mü? Son dakika yangın kontrol altına alındı mı?

Çanakkale'de çıkan orman yangını yürekleri yakmıştı. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yerleşim yerlerine yaklaşınca havadan ve karadan müdahale artarken Çanakkale yangını kontrol altına alındı mı merak edildi.

Çanakkale yangın söndürürdü mü? Son dakika yangın kontrol altına alındı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 12:29

Orman yangınları ülkemizde zor günler yaşatırken bir haber de Çanakkale'den gelmişti. Tarım ve Orman Bakanı , Çanakkale yangını için son dakika açıklaması yaptı.

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılmıştı. Havadan ve karadan müdahale sonrasında yanan alanlar dron ile görüntülendi. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı.

Çanakkale yangın söndürürdü mü? Son dakika yangın kontrol altına alındı mı?

ÇANAKKALE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te çıkan yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

