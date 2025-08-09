Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Gündem
Sınırda vatan nöbeti: Ağrı'da Mehmetçik yasa dışı geçişlere izin vermiyor

Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde "vatan nöbeti" tutan Mehmetçik, elektro-optik kuleler, gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ile sismik sensörlerle donatılan güvenlik duvarını gözetim altına alarak yasa dışı geçişlerin önüne geçiyor.

Sınırda vatan nöbeti: Ağrı'da Mehmetçik yasa dışı geçişlere izin vermiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 12:33

Kahraman 'in vatan nöbeti, Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığınca "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 2020'de yapımı tamamlanan entegre güvenlik duvarında teknolojiden en iyi şekilde yararlanılıyor.

Sınırda vatan nöbeti: Ağrı'da Mehmetçik yasa dışı geçişlere izin vermiyor

BÖLGE, 7 GÜN 24 SAAT GÖZETİM ALTINDA

Sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu ve sınır hattındaki diğer karakollarda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 7 gün 24 saat esasına göre sorumluluk alanındaki bölgeleri sürekli gözetim altında tutuyor.

Sınırda vatan nöbeti: Ağrı'da Mehmetçik yasa dışı geçişlere izin vermiyor

ASELSAN TARAFINDAN GELİŞTİRLEN TEKNOLOJİ İLE GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

tarafından geliştirilen elektro-optik kuleler, 360 derece hareket eden gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ve harekete duyarlı sensörlerle kontrol altında olan entegre güvenlik duvarı sayesinde üst seviyede tutuluyor.

Sınırda vatan nöbeti: Ağrı'da Mehmetçik yasa dışı geçişlere izin vermiyor

YASA DIŞI OLAYLAR ENGELLENİYOR

Gece gündüz demeden bir an olsun gözünü sınırından ayırmayan Mehmetçik, sınıra yapılan duvar ve çevresindeki başta gece görüş özellikli kameraların yanı sıra her türlü titreşim hareketlerini tespit edebilen akustik sistemler vasıtasıyla yasa dışı olayları engelliyor.

Mehmetçik, zırhlı araçlarda bulunan ve ASELSAN tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ve termal kameraları da sınır hattında etkin şekilde kullanıyor.

Sınırda vatan nöbeti: Ağrı'da Mehmetçik yasa dışı geçişlere izin vermiyor

KAÇAK GÖÇMENLER ENTEGRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ İLE TESPİT EDİLİYOR

Hudut hattındaki menfezleri kontrol edip termal ve manyetik sensörler sayesinde olası mağara ve tünelleri belirleyebilen Mehmetçik, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenleri henüz sınırın dışındayken entegre güvenlik sistemleri ile anında tespit ediyor.

ETİKETLER
#mehmetçik
#aselsan
#sınır güvenliği
#Türkiye-İran Sınır
#Güvenlik Duvarı
#Göçmen Kontrolü
#Gündem
