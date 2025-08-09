Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Açelya Akkoyun'a halk pazarında sevgi seli

Bir döneme damga vuran dizilerde rol alan Açelya Akkoyun, halk pazarına giderek, fotoğraflarını paylaştı. Pazarda herkesle tek tek ilgilenen Açelya Akkoyun'a yorum yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Açelya Akkoyun'a halk pazarında sevgi seli
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 12:43

Ekmek Teknesi, Doksanlar, Aşk Her Yaşta ve Evlilik Okulu gibi yapımlarda rol alan Açelya Akkoyun, sosyal medya hesabından halk pazarına gittiği anları paylaştı.

AÇELYA AKOYUN HALK PAZARINDA

Açelya Akkoyun halk pazarına gitti. Taze ürünler alıp, alışveriş yapan oyuncu renkli karelerini de sosyal medyadan paylaştı.

Açelya Akkoyun'a halk pazarında sevgi seli

Açelya Akkoyun halk pazarına gitti. Taze ürünler alıp, alışveriş yapan oyuncu renkli karelerini yayımladı.

Açelya Akkoyun'a halk pazarında sevgi seli

Muğla Ortaca'daki halk pazarına giden Akkoyun, paylaştığı fotoğrafların altına "80 yaşında. Ama hala sabahın ilk ışığında tezgâh başında. Çıplak ayaklarıyla toprağa, hayata, emeğe basıyor. Gülsüm Abla’nın ayakları yorulmuş olabilir ama yüreği hâlâ genç. Yorgun değil, umutlu" notunu düştü.

Açelya Akkoyun'a halk pazarında sevgi seli

Peş peşe renkli karelerini paylaşan Açelya Akkoyun paylaşımının devamında; "Şikâyet değil, şükür dolu. Ve yüzünde hiç eksik olmayan o gülümseme. İşte gerçek zenginlik bu! İşte saygınlık da bence tam bu noktada başlıyor… Doğayla, dünyayla, insanla, tüm canlıyla uyum içinde; Her şeye rağmen adapte olabilmek. Bu işin profesörü Gülsüm Abla’dır. Ben onu yürekten ve ayakta alkışlıyorum" dedi.

ETİKETLER
#hayvanlar
#yaşlılar
#Saygı Duruşu
#Açelya Akkoyun
#Halk Pazarı
#Doğayla Uyum
#Mektepler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.