Ekonomi
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Türkiye’de halka arz rüzgarı! Ünlü ekonomist tüm tavsiyeleri ve riskleri açıkladı

Türkiye’de gayrimenkul yatırımında yeni döneme geçildi. Son dönemlerde çok sık gündeme gelen halka arz yatırımları, vatandaşlar tarafından oldukça ilgi çekerken, aynı zamanda detayları da merak ediliyor. Peki nedir bu halka arz? Halka arzdan kısa vadede kazanç sağlamak mümkün ancak risk oldukça yüksek. Uzmanlar, birkaç tavan beklentisiyle hisse alanların ani düşüşlerde ciddi zarar edebileceğini belirtti. Asıl kazancın, doğru yönetilen ve geleceği olan şirketlerde orta-uzun vadede gerçekleşeceğinin altını çizen Ekonomist Hikmet Baydar konuyla ilgili merak edilen detayları Tgrthaber.com’a anlattı ve yatırımcılar için çok önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o kritik strateji ve tüyolar…

Türkiye’de halka arz rüzgarı! Ünlü ekonomist tüm tavsiyeleri ve riskleri açıkladı
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 12:43

Türkiye’de son yıllarda adeta bir rüzgârı esiyor. Şirketlerin büyüme ve ihtiyacını karşılamak için başvurduğu bu yöntem, ekonomik büyümeye katkı sağladığı kadar yatırımcılar için de önemli fırsatlar barındırıyor. Ancak binlerce yatırımcının yeni hisselere akın ettiği bu süreçte, kimi birkaç günde kazanç sağlarken, kimileri ise ciddi zararlarla karşılaşıyor.

Türkiye’de halka arz rüzgarı! Ünlü ekonomist tüm tavsiyeleri ve riskleri açıkladı

Bu dalgalı tabloda kazanan ile kaybedeni ayıran en önemli unsurun stratejisi olduğuna dikkat çeken Baydar; ‘Bir şirketin bilançosu, kârlılığı ve sektör konumu mutlaka incelenmeli’ dedi.

Türkiye’de halka arz rüzgarı! Ünlü ekonomist tüm tavsiyeleri ve riskleri açıkladı

KISA VADEDE KAZANÇ RİSKTİR!

Tgrthaber.com Editörü İrem Şenel’e konuşan Uzman Hikmet Baydar; 'Söylentilere kapılmadan, aracı kurum raporlarını takip etmek ve doğru şirketi doğru zamanda seçmek, orta ve uzun vadede enflasyonun çok üzerinde kazanç getirebilir. Kısa vadede spekülatif kazanç peşinde koşan yatırımcıların ise büyük risklerle karşı karşıya olduğunun altını çizmek isterim’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’de halka arz rüzgarı! Ünlü ekonomist tüm tavsiyeleri ve riskleri açıkladı

HALKA ARZ, ŞİRKETLER İÇİN ÖNEMLİ BİR STRATEJİ

Ekonomist Hikmet Baydar, son yıllarda artan halka arz furyasının temel nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Halka arz, şirketlerin nakit veya sermaye ihtiyacı olduğunda öne çıkan çok önemli bir stratejidir. Özellikle krediye ulaşmakta zorlanan, büyüme yatırımlarını finanse edemeyen şirketler için bu yöntem bir çıkış yolu oluyor. Gelişmekte olan ülkelere para girişinin sınırlı olması ve kaynak ihtiyacının artması da bu süreci hızlandırdı. Şirketler, halka arz yoluyla yatırım finansmanını ve işletme sermayesi ihtiyacını daha rahat karşılayabiliyor.”

Türkiye’de halka arz rüzgarı! Ünlü ekonomist tüm tavsiyeleri ve riskleri açıkladı

PARA DOĞRU YERE GİDERSE EKONOMİYE KATKI SAĞLAR

“Halka arz yapan firma, topladığı parayla yatırım yaparak büyüyorsa, bilanço büyüklüğünü artırır, dünya markası haline gelebilir. Ancak bir ortak sadece kendi payını satıyorsa, bu satış borsaya yeni bir ürün getirir ama ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlamaz. Sermaye artırımı yoluyla halka açılan şirketler ise hem sermaye piyasalarına yeni enstrüman kazandırır hem de ülkenin büyümesine fon sağlar.”

Borsanın, enflasyona karşı koruyucu özelliğine de dikkat çeken Baydar, “Enflasyon arttığında şirketlerin varlık değerleri de artar. Doğru yönetilen, doğru sektörde faaliyet gösteren şirketler birkaç yıl içinde enflasyonun çok üzerinde getiri sağlayabilir” sözlerini kullandı.

HALKA ARZLA PARA KAZANMAK MÜMKÜN

Ekonomist Hikmet Baydar, tüm risklere rağmen doğru şirket seçiminde halka arzın yüksek kazanç fırsatı sunduğunu vurguladı:

“Halka arzla para kazanmak kesinlikle mümkün. Yeter ki doğru yönetilen, doğru sektörde faaliyet gösteren, bilançosu güçlü ve geleceği parlak şirketleri seçin. Böyle şirketler birkaç yıl içinde yatırımcısına enflasyonun çok üzerinde kazanç sağlar. Burada anahtar kelime sabır. İlk günlerde birkaç tavan yerine, şirketin geleceğine ortak olma fikriyle yatırım yapmak gerekir.”

Türkiye’de halka arz rüzgarı! Ünlü ekonomist tüm tavsiyeleri ve riskleri açıkladı

İLK GÜN PRİMİNE ALDANMAYIN

Kısa vadeli kazanç beklentilerine karşı yatırımcıları uyaran Baydar, somut örneklerle açıkladı:

“Son zamanlarda ‘iki tavan yapar, üç tavan yapar’ gibi söylemler var. Mesela bir teknoloji şirketi 10 liradan halka arz edildi, 70 liraya çıktı ama şu an yine 10 liralarda. Bir gıda şirketi ise 40 liradan halka arz oldu ama o seviyeyi hiç göremedi, şu an 35 lira civarında. Halka arzdan birkaç tavan kazanırım diye girerseniz, beklediğiniz fiyata ulaşamayabilir, uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu çok riskli bir konu. Manipülatif hareketler, tahtaların kapatılması gibi durumlar da yaşanabiliyor.”

Türkiye’de halka arz rüzgarı! Ünlü ekonomist tüm tavsiyeleri ve riskleri açıkladı

RAPORLARA GÖRE HAREKET EDİN, SÖYLENTİYE KANMAYIN

“Bir şirket halka arz edildi diye ucuz olacak diye bir şey yok. Bilançosu makyajlı olabilir. Sektöründe büyüme trendinde mi, kârlılığı ne, verimli yönetiliyor mu, defter değeri, fiyat/kazanç oranı, temettü geçmişi nasıl, bunlara bakmak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle değil, aracı kurumların raporlarıyla yatırım yapılmalı. Tek hisseye bütün paranızı yatırmayın, farklı sektörlerden, iyi yönetilen şirketlerle sepet oluşturun.”

Türkiye’de halka arz rüzgarı! Ünlü ekonomist tüm tavsiyeleri ve riskleri açıkladı

YATIRIMCILARA ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Halka arzların uzun vadeli yatırım kültürünü destekleyebileceğini belirten Hikmet Baydar, yatırımcılar için şu önerilerde bulundu:

“Halka arz edilen şirketin iskonto oranına, bilançosuna, sektöründeki konumuna, kârlılığına ve temettü geçmişine bakın.

Kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmayın, aracı kurumların hazırladığı raporlara göre hareket edin.

Tüm paranızı tek bir hisseye yatırmayın, farklı sektörlerden, iyi yönetilen şirketlerden bir sepet oluşturun.

Yatırımı kademeli yapın; böylece yanlış bir kararın etkisini diğer hisseler telafi edebilir.”

