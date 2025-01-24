Edip Akbayram'ın son sağlık durumu ortaya çıktı! Eşi Ayten Akbayram ilk kez konuştu

24 Ocak 2025 16:46 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:51

Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sevenlerini hastaneye akın ederken, Edip Akbayram'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi eşi Ayten Akbayram verdi.

Zatürre​ tedavisinin ardından evinde rahatsızlanan Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi altına alındı. 2 kez ameliyat​ geçiren Edip Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Edip Akbayram'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi eşi verdi.

EDİP AKBAYRAM'DAN SEVİNDİREN HABER

Edip Akbayram'ın son sağlık durumu hakkında iyi haber geldi. Eşinin sağlığı hakkında ilk kez konuşan Ayten Akbayram, "Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah" diye konuştu.

EDİP AKBAYRAM'IN KIZI BABASININ SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda olan edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım​ süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat. Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde bir iki günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

FERHAT GÖÇER HASTANEYE KOŞTU

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, hastaneye giderek sanatçının son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Göçer, "Ameliyat başarılı geçmiş. Kanama kontrol altına alınmış. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Böbreklerin durumu dahil tüm süreç hassasiyetle takip edilecek" dedi.