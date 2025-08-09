Sinem Topaloğlu cinayetinde kahreden detaylar! Vahşet adım adım böyle 'geliyorum' demiş!

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Ali Eren Somun isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nun evine zorla girerek genç kadını öldürmüş olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da silahla bacağından yaralamıştı. Sinem Topaloğlu'nun avukatı Türkiye'yi sarsan cinayete giden süreci tek tek anlattı.

TARTIŞMALAR, HAKARETLER, ŞİDDET

Evlilik öncesinde iki kez lösemi hastalığını atlatan Sinem Topaloğlu'nun evlendikten sonra da eşinden gördüğü şiddet ve kötü muamele nedeniyle boşanma kararı aldığını anlatan Karagöz, gemide çalışarak geçimini sağlayan Sinem'in eve her döndüğünde eşi Ali Eren Somun ile evlilik birliğini sarsacak düzeyde tartışmalar, hakaretler ve tehditler yaşadığını anlattı. Bu süreçte Ali Eren’in sadece Sinem’e değil, anneannesi ve dedesine karşı da saldırılarda bulunduğu belirtilen raporda, Emniyet makamlarınca şiddet ve tehdit şikâyetlerinin ciddiye alınmadığı vurgulandı.

MAHKEME UZAKLAŞTIRMA KARARI VERDİ

Olaylardan birinde Beşikdüzü Adacık Mahallesi’ndeki evde taraflar arasında başlayan tartışmanın fiziksel şiddete dönüştüğü Sinem'in bu gece sonrası Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü’ne başvurduğu ancak ifadesinde, anlattıkları ile görevli memurlara inandırmakta zorlandığı ve söylediklerinin eksiksiz kayda geçirilmediği vurgulandı. Mahkemenin ise Sinem’in koruma talebine rağmen yalnızca uzaklaştırma kararı verdiği kaydedildi. Avukat Karagöz'ün raporuna göre, bu kararın tebliği sonrasında Ali Eren’in tehditleri ve baskısının daha da arttığı kaydedildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE TALEBİ

Sinem Topaloğlu'nun, defalarca ölüm tehdidi aldığını ve evde olmadığı bir gece Ali Eren’in balkon camından girerek konuta girdiğini raporunda yer veren avukat Karagöz, bunun üzerine elektronik kelepçe talebinde bulunduklarını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru yaptıklarını anlattı. Karagöz, karar çıkana kadar geçici önlem olarak Sinem’in evinin yakınında bekçi görevlendirildiğini cinayetin işlendiği gece saat 22.45’teki cinayet anında da bu bekçinin silahla yaralandığı ifade edildi.

KAHREDEN DETAYLAR

Avukat Ozan Karagöz'ün raporunda, Sinem Topaloğlu’nun defalarca yardım istemesine rağmen koruma tedbirlerinin yetersiz kaldığı ve alınmayan önlemlerin genç kadının ölümüne zemin hazırladığı vurgulandı.