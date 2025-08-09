Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Sinem Topaloğlu cinayetinde kahreden detaylar! Vahşet adım adım böyle 'geliyorum' demiş!

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşanan vahşette Sinem Topaloğlu boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vahşice katledilmişti. Genç kadının ölümü Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Korkunç cinayete giden süreç Topaloğlu'nun avukatı tarafından tek tek paylaşıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sinem Topaloğlu cinayetinde kahreden detaylar! Vahşet adım adım böyle 'geliyorum' demiş!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 12:46

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Ali Eren Somun isimli şahıs, aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nun evine zorla girerek genç kadını öldürmüş olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da silahla bacağından yaralamıştı. Sinem Topaloğlu'nun avukatı Türkiye'yi sarsan cinayete giden süreci tek tek anlattı.

Sinem Topaloğlu cinayetinde kahreden detaylar! Vahşet adım adım böyle 'geliyorum' demiş!

TARTIŞMALAR, HAKARETLER, ŞİDDET

Evlilik öncesinde iki kez lösemi hastalığını atlatan Sinem Topaloğlu'nun evlendikten sonra da eşinden gördüğü ve kötü muamele nedeniyle boşanma kararı aldığını anlatan Karagöz, gemide çalışarak geçimini sağlayan Sinem'in eve her döndüğünde eşi Ali Eren Somun ile evlilik birliğini sarsacak düzeyde tartışmalar, hakaretler ve tehditler yaşadığını anlattı. Bu süreçte Ali Eren’in sadece Sinem’e değil, anneannesi ve dedesine karşı da saldırılarda bulunduğu belirtilen raporda, Emniyet makamlarınca şiddet ve tehdit şikâyetlerinin ciddiye alınmadığı vurgulandı.

Sinem Topaloğlu cinayetinde kahreden detaylar! Vahşet adım adım böyle 'geliyorum' demiş!

MAHKEME UZAKLAŞTIRMA KARARI VERDİ

Olaylardan birinde Beşikdüzü Adacık Mahallesi’ndeki evde taraflar arasında başlayan tartışmanın fiziksel şiddete dönüştüğü Sinem'in bu gece sonrası Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü’ne başvurduğu ancak ifadesinde, anlattıkları ile görevli memurlara inandırmakta zorlandığı ve söylediklerinin eksiksiz kayda geçirilmediği vurgulandı. Mahkemenin ise Sinem’in koruma talebine rağmen yalnızca uzaklaştırma kararı verdiği kaydedildi. Avukat Karagöz'ün raporuna göre, bu kararın tebliği sonrasında Ali Eren’in tehditleri ve baskısının daha da arttığı kaydedildi.

Sinem Topaloğlu cinayetinde kahreden detaylar! Vahşet adım adım böyle 'geliyorum' demiş!

ELEKTRONİK KELEPÇE TALEBİ

Sinem Topaloğlu'nun, defalarca ölüm tehdidi aldığını ve evde olmadığı bir gece Ali Eren’in balkon camından girerek konuta girdiğini raporunda yer veren avukat Karagöz, bunun üzerine elektronik kelepçe talebinde bulunduklarını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru yaptıklarını anlattı. Karagöz, karar çıkana kadar geçici önlem olarak Sinem’in evinin yakınında bekçi görevlendirildiğini cinayetin işlendiği gece saat 22.45’teki anında da bu bekçinin silahla yaralandığı ifade edildi.

Sinem Topaloğlu cinayetinde kahreden detaylar! Vahşet adım adım böyle 'geliyorum' demiş!

KAHREDEN DETAYLAR

Avukat Ozan Karagöz'ün raporunda, Sinem Topaloğlu’nun defalarca yardım istemesine rağmen koruma tedbirlerinin yetersiz kaldığı ve alınmayan önlemlerin genç kadının ölümüne zemin hazırladığı vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teslime Hanedan başından vurulmuştu! Sevgilisinin yaptıkları kan dondurdu! Korkunç detaylar...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem Topaloğlu'nu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı! Kendisini böyle savundu
ETİKETLER
#trabzon
#boşanma
#şiddet
#cinayet
#Siyaseti
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.