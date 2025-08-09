Teslime Hanedan başından vurulmuştu! Sevgilisinin yaptıkları kan dondurdu! Korkunç detaylar...

Aydın'ın Efeler ilçesinde başından silahla vurulmuş bulunan üniversite öğrencisi genç kızın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Aydın'da orman yolundan gelen silah sesleri sonrası çevredekilerin ihbarıyla ortaya çıkan korkunç olayda ekipler yaptıkları incelemede tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Polis ekipleri Hanedan'ın sevgilisi Efehan Fidan'ı gözaltına aldı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fidan polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi. Efehan Fidan daha sonra verdiği ifadesinde ise"Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dedi. 2 farklı ifade vermesi akıllarda soru işareti bıraktı.

SOSYAL MEDYADAKİ MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Teslime Hanedan'ın (20), erkek arkadaşı Efehan Fidan psikopat çıktı. 6 ay önce kardeşini döven aynı okuldaki 17 yaşındaki B.A.'yı 3 arkadaşıyla beraber mezarlığa götüren Efehan Fidan'ın genci öldüresiye dövdükten sonra okuduğu okulun bahçesine atıp kaçtığı ortaya çıktı. Ayrıca Fidan'ın sosyal medya hesabındaki mesajı da dikkat çekti. Fidan'ın Instagram sayfasına 'kaybetmekten korkma' yazdığı görüldü. Fidan'ın el svap incelemesi sonucu silahı ateşleyip ateşlemediği ortaya çıkacak.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Üniversite öğrencisi Teslime'nin naaşı ise otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi. İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesine götürülen Teslime için cenaze töreni düzenlendi. Teslime'nin cansız bedeni cenaze namazının ardından köy mezarlığında sabah saatlerinde dualarla toprağa verildi.

SEVGİLİ TUTUKLANDI

Öte yandan üniversite öğrencisi genç kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Genç kızın, erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.