Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Teslime Hanedan başından vurulmuştu! Sevgilisinin yaptıkları kan dondurdu! Korkunç detaylar...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda başından tabancayla vurulmuş olarak vurulan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı Efehan Fidan ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. 6 ay önce kardeşini döven aynı okuldaki 17 yaşındaki B.A.'yı 3 arkadaşıyla beraber mezarlığa götürüp öldüresiye dövdükten sonra okuduğu okulun bahçesine atıp kaçtığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 10:11

Aydın'ın Efeler ilçesinde başından silahla vurulmuş bulunan üniversite öğrencisi genç kızın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Aydın'da orman yolundan gelen silah sesleri sonrası çevredekilerin ihbarıyla ortaya çıkan korkunç olayda ekipler yaptıkları incelemede tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı.

Teslime Hanedan başından vurulmuştu! Sevgilisinin yaptıkları kan dondurdu! Korkunç detaylar...

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Polis ekipleri Hanedan'ın Efehan Fidan'ı gözaltına aldı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Teslime Hanedan başından vurulmuştu! Sevgilisinin yaptıkları kan dondurdu! Korkunç detaylar...

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fidan polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi. Efehan Fidan daha sonra verdiği ifadesinde ise"Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dedi. 2 farklı ifade vermesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Teslime Hanedan başından vurulmuştu! Sevgilisinin yaptıkları kan dondurdu! Korkunç detaylar...

SOSYAL MEDYADAKİ MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Teslime Hanedan'ın (20), erkek arkadaşı Efehan Fidan psikopat çıktı. 6 ay önce kardeşini döven aynı okuldaki 17 yaşındaki B.A.'yı 3 arkadaşıyla beraber mezarlığa götüren Efehan Fidan'ın genci öldüresiye dövdükten sonra okuduğu okulun bahçesine atıp kaçtığı ortaya çıktı. Ayrıca Fidan'ın sosyal medya hesabındaki mesajı da dikkat çekti. Fidan'ın Instagram sayfasına 'kaybetmekten korkma' yazdığı görüldü. Fidan'ın el svap incelemesi sonucu silahı ateşleyip ateşlemediği ortaya çıkacak.

Teslime Hanedan başından vurulmuştu! Sevgilisinin yaptıkları kan dondurdu! Korkunç detaylar...

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Üniversite öğrencisi Teslime'nin naaşı ise otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi. İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesine götürülen Teslime için cenaze töreni düzenlendi. Teslime'nin cansız bedeni cenaze namazının ardından köy mezarlığında sabah saatlerinde dualarla toprağa verildi.

Teslime Hanedan başından vurulmuştu! Sevgilisinin yaptıkları kan dondurdu! Korkunç detaylar...

SEVGİLİ TUTUKLANDI

Öte yandan üniversite öğrencisi genç kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 5 adliyeye sevk edildi. Genç kızın, erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

