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 | Dilek Ulusan

Kızı Ayşe hapis cezası aldı, Deniz Akkaya teşekkür etti

Deniz Akkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin, annesine şiddet uygulama ve özgürlüğünden mahrum bırakma suçlarından 2 yıl hapis cezası aldı.

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Kızı Ayşe hapis cezası aldı, Deniz Akkaya teşekkür etti
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 09:29

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin, annesine şiddet uygulama ve özgürlüğünden mahrum bırakma suçlarından 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, Ayşe Önbilgin'in yaşının küçük olmasını dikkate alarak cezayı, 10 aya indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayşe Önbilgin, 3 yıl boyunca denetim altında tutulacak.

DENİZ AKKAYA'NIN KIZI HAPİS CEZASI ALDI

2024 Mayıs ayında, Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin’in kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşanan şiddet iddiaları günlerce konuşuldu. Akkaya, kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, polisler Ayşe Önbilgin'i devlet korumasına aldı.

Deniz Akkaya bu kez kızıyla konuşmalarını yayınladı! Sosyal medyada yorum yağdı » Mavi Kadın

Mahkeme kararının ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ederek; "Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim." dedi.

Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin'i suçlayarak; "Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Bu süreç, eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermesini istemiştim. Ancak o ahlaksız adam, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için, annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti. Ve ortak kızımız, annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı." dedi.

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin babasına kavuştuğu anlar duygulandırdı » Mavi Kadın

Deniz Akkaya, hâkim ve savcılara da teşekkür ederek; "Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır. Ben bir anneyim ama bir yandan kalbi çok kırık ve aynı zamanda mağdur edilmiş, kullanılmış, tüm iyi niyetleri yerle bir edilmiş, güven duygusunu bir daha nasıl inşa edeceğini bilmeyen bir kadınım. Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla bana kadınlık onurumu geri teslim eden hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

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