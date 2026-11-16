Kızı Tuğçe Tayfur yoktu, oğlu Ferdi Taha Tayfur ve yeğenleri vardı! 81. yaşında Ferdi Tayfur unutulmadı

Türk müziğinin değerli isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefat haberiyle hem sevenlerini hem de sanat camiasını derin bir hüzne boğan usta sanatçının 81. yaş günü unutulmadı. Geçtiğimiz yıllarda hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının doğum günü nedeniyle anıldığı güne oğlu Ferdi Taha Tayfur ve yeğenleri katıldı. Geriye bıraktığı mirası aile üyeleri arasında tartışma konusu haline gelen Ferdi Tayfur'un, Necla Nazır ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'un ise bu özel günde olmaması dikkatlerden kaçmadı. Zaman zaman ailenin diğer üyeleriyle çatışma ve tartışma yaşadığı bilinen Tuğçe Tayfur, babasının 81. yaş günü için toplanılan özel günde yer almadı.

FERDİ TAYFUR ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Güçlü sesi ve başarılı oyunculuk kariyeriyle Türk sanat camiasının sevilen isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2025 tarihinde Marmaris’teki evinde rahatsızlanmıştı. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen usta sanatçı, daha sonra Muğla’daki özel bir hastaneye nakledilmişti.

Tayfur, Muğla’daki tedavisinin ardından doktorlarının ve ailesinin isteği üzerine Antalya’ya sevk edilmiş, özel hastanede bir süre önce ameliyat olmuştu. 16 Aralık 2025'te Muğla’dan Antalya’ya sevk edilen Tayfur, sinüs ameliyatı olmuştu.

Usta sanatçıdan üzen haber gelmiş ve Ferdi Tayfur'un 79 yaşında Antalya’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenilmişti. Tayfur’un, yüksek kan basıncının neden olduğu yüksek tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Usta sanatçının Muğla’nın Marmaris bölgesindeki konutunda rahatsızlandığı belirtilmişti. Antalya’da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takılan Tayfur, bu rahatsızlıklarının yanı sıra bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü ve 2020 yılında Antalya’da kendisine oğlunun böbreğinin nakledildiği bilgisi öğrenilmişti.

Vefatından önce uzun bir süre çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, Antalya’da 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Usta sanatçının akşam saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Tayfur, vefatıyla sevenlerini ve hayranlarını derin bir hüzne boğmuştu.

USTA SANATÇI 81. YAŞ GÜNÜNDE UNUTULMADI!

Arabesk müziğin usta isimleri arasında yer alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ferdi Tayfur, vefatıyla hem sanat camiasını hem de tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğmuştu. Vefat edeli neredeyse 2 yıl olacak olan usta sanatçı, 81. yaş gününde unutulmadı. 2 Ocak 2025 tarihinde vefat eden efsane sanatçı, 15 Kasım'daki 81. yaş gününde anıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adana’daki Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Müzesi’nde yapılan anmaya sanatçının sevenlerinin yanı sıra yeğeni Şirin Gözalıcı, oğlu Ferdi Taha Tayfur ve yakın dostu usta sinemacı Şükrü Avşar katıldı.

KIZI TUĞÇE TAYFUR YOKTU!

Türk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un 81. yaş günü için toplanılan anma gününe kızı Tuğçe Tayfur katılmadı. Usta sanatçının Necla Nazır ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur ile çeşitli sorunlar yaşadığı biliniyordu. Babasının vefatından sonra birçok kez miras tartışmalarıyla gündemde yerini alan Tuğçe Tayfur, ailenin diğer üyeleriyle çatışma yaşamıştı.

Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Tayfur’un vefatının ardından ailesi ve sevenleri derin bir hüzne boğulmuştu. Vefatıyla tüm Türkiye’yi üzen usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile küs olduğu biliniyordu. Ferdi Tayfur’un kızıyla küs olmasının sebebi ise Tuğçe Tayfur’un Muhammet Aydın ile olan evliliği olduğu öne sürülüyordu.

Kızı Tuğçe Tayfur’un Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkan Ferdi Tayfur, kızının nikah törenine de katılmamıştı. Ünlü sanatçı kızının Tayfur soyadı ile marka çıkarmasının ardından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına “Soyadımı kullanma” çağrısında bulunmuştu.

Babası Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailenin diğer üyeleriyle çeşitli çatışma ve tartışma yaşadığı bilinen Tuğçe Tayfur, usta sanatçının 81. yaş günü için toplanılan özel günde yer almadı.