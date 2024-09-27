Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne transfer! Senaryo yeniden yazılacak

27 Eylül 2024 14:48 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:06

Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar'daki Affan rolüyle beğeni toplayan Batuhan Bozkurt ile Servet Pandur Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu. Senaryonun yeniden yazılacağı dizide, roller şimdiden merak konusu oldu.

Bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek Kızılcık Şerbeti​ dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Kızıl Goncalar dizisindeki Affan karakteriyle başarıya imza atan oyuncu Batuhan​ Bozkurt, Kızılcık Şerbeti'nden gelen teklifi kabul etti.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE İKİ YENİ OYUNCU BİRDEN

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna iki yeni oyuncu katılacak. Geçen sezon Kızıl Goncalar’da rol alan Batuhan Bozkurt dizide Firaz rolüyle Görkem’in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olarak izleyicisiyle buluşacak. Firaz yeni bölümde Görkem’in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışacak. Firaz’ın annesi Asude’ye ise Servet Pandur oynayacak.