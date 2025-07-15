Kızıl Goncalar’ın Birgül’ü Sitare Akbaş, meslektaşıyla evleniyor

Kızıl Goncalar dizisinde oynadığı Birgül karakteriyle beğeni toplayan Sitare Akbaş, meslektaşı Cengiz Orhonlu ile geçtiğimiz ay nişanlandı. Oyuncu çiftin nikah tarihi de netleşti.

Başrolünde Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcen Deniz gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Sitare Akbaş Cengiz Orhonlu geçen ay aile arasında nişanlandı. Oyuncu çift, 3 Ağustos’ta İstanbul’da yakın dostlarının katılacağı bir törenle evlenecek.

SİTARE AKBAŞ EVLENİYOR

Akasya Durağı, Ada, Ben Bir Denizim gibi yapımlarda rol alan Sitare Akbaş, İki sezon boyunca Kızıl Goncalar’da Birgül rolüyle beğeni topladı. Oyuncu dizisinin final yapmasının ardından çocukluk arkadaşı olan meslektaşı Cengiz Orhonlu ile nişanlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu geçen ay aile arasında nişanlandı. Nikah tarihleri de belli olan çift 3 Ağustos’ta İstanbul’da yakın dostlarının katılacağı bir törenle evlenecek. Kamuran Akkor’un da torunu olan Cengiz Orhonlu “O Kız” dizisiyle dikkat çekmişti.